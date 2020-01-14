Полицейские злоупотребили своим служебным положением: один потерял работу

Из-за злоупотребления нецелевым использованием инфосистемы в полиции в прошлом году было начато 12 дисциплинарных расследований, одно из которых привело к увольнению полицейского, поскольку он 35 раз смотрел в инфосистеме данные, которые не были связаны с его работой. В трех случаях это не было напрямую связано с личными данными, а результаты других расследований пока не разглашаются.