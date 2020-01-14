Вт, 14.01.2020
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Полицейские злоупотребили своим служебным положением: один потерял работу

Полицейский.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Несколько полицейских в прошлом году неоднократно делали в инфосистеме запросы, которые напрямую не были связаны с исполнением их служебных обязанностей, пишет портал Geenius.

Из-за злоупотребления нецелевым использованием инфосистемы в полиции в прошлом году было начато 12 дисциплинарных расследований, одно из которых привело к увольнению полицейского, поскольку он 35 раз смотрел в инфосистеме данные, которые не были связаны с его работой. В трех случаях это не было напрямую связано с личными данными, а результаты других расследований пока не разглашаются.

По словам руководителя бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Рауля Вахтра, в связи с возможностью использования инфосистемы на плечи полицейских ложится большая ответственность и все работники полиции проходят курсы: они знают, что информацию следует использовать только в служебных целях.  

Вахтра отметил, что они постоянно проверяют цели сделанных запросов и реагируют на неправильное поведение.

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