Полицейские злоупотребили своим служебным положением: один потерял работу

Несколько полицейских в прошлом году неоднократно делали в инфосистеме запросы, которые напрямую не были связаны с исполнением их служебных обязанностей, пишет портал Geenius.
Из-за злоупотребления нецелевым использованием инфосистемы в полиции в прошлом году было начато 12 дисциплинарных расследований, одно из которых привело к увольнению полицейского, поскольку он 35 раз смотрел в инфосистеме данные, которые не были связаны с его работой. В трех случаях это не было напрямую связано с личными данными, а результаты других расследований пока не разглашаются.
По словам руководителя бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Рауля Вахтра, в связи с возможностью использования инфосистемы на плечи полицейских ложится большая ответственность и все работники полиции проходят курсы: они знают, что информацию следует использовать только в служебных целях.
Вахтра отметил, что они постоянно проверяют цели сделанных запросов и реагируют на неправильное поведение.