Вт, 14.01.2020
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  • Раз в сто лет: форвард "Бостона" исполнил худший буллит в истории

Раз в сто лет: форвард "Бостона" исполнил худший буллит в истории

Брэд Маршанд (слева).

ФОТО: Maddie Meyer / AFP

Решающий бросок должен был исполнить форвард "Бостона" Брэд Маршанд, но проехал мимо шайбы, лишь слегка коснувшись ее, передает Р-Спорт.

Канадец, разогнавшись, не сумел справиться с клюшкой и пролетел мимо снаряда, едва его задев.

Судьи засчитали попытку несмотря на то, что нападающий фактически просто проехал всю площадку. Этот буллит и стал победным для "Филадельфии". Основное время и овертайм завершились ничьей 5:5. В текущей "регулярке" "Бостон" лидирует в дивизионе, имея в активе 66 очков. "Филадельфия" с 54 очками занимает пятую строчку в своем дивизионе, но находится в зоне плей-офф.

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