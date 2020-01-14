Раз в сто лет: форвард "Бостона" исполнил худший буллит в истории

Решающий бросок должен был исполнить форвард "Бостона" Брэд Маршанд, но проехал мимо шайбы, лишь слегка коснувшись ее, передает Р-Спорт.
Канадец, разогнавшись, не сумел справиться с клюшкой и пролетел мимо снаряда, едва его задев.
Судьи засчитали попытку несмотря на то, что нападающий фактически просто проехал всю площадку. Этот буллит и стал победным для "Филадельфии". Основное время и овертайм завершились ничьей 5:5. В текущей "регулярке" "Бостон" лидирует в дивизионе, имея в активе 66 очков. "Филадельфия" с 54 очками занимает пятую строчку в своем дивизионе, но находится в зоне плей-офф.