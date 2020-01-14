«Красная секунда»: умение предвидеть опасные ситуации зачастую подводит водителей

Разобраться в непростых ситуациях помогут эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.

Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен умению водителей следить за дорожной обстановкой. Для каждого водителя чрезвычайно важно уметь предвидеть опасные ситуации в дорожном движении и по возможности уметь их предотвращать.

Рассмотренные в очередном выпуске «Красной секунды» ситуации говорят о том, что ошибки совершают не только новички — иногда с опасностями не умеют считаться и находящиеся за рулем служебного автомобиля сотрудник экстренных служб. Достаточно лишь немного отвлечься за рулем или на мгновение потерять бдительность — как на дороге может произойти серьезное происшествие.

Если изучить ДТП, произошедшие на дорогах страны в последнее время, можно прийти к выводу, что нередко водители не умеют предвидеть опасную ситуацию, либо отвлекаются на посторонние занятия что зачастую приводит к печальным последствиям. Причем потерять бдительность за рулем могут и водители спецтранспорта, спешащие на вызов.

Также серьезной проблемой является то, что водители все больше зависимы от своих умных устройств. Даже во время управления автомобилем некоторые умудряются писать сообщения, совершать звонки без использования гарнитуры или вовсе смотреть фильмы или сериалы, от чего, разумеется, страдают ни в чем не виноватые люди, которые оказываются под колесами машины невнимательного водителя, либо становятся участниками аварии, произошедшей по вине отвлекшегося на посторонние дела человека.