«Адмирал Беллинсгаузен» стал туристической достопримечательностью британской базы

До восьми часов Яанус связался с коллегами по радио, нас попросили прийти сразу, обещали накормить завтраком всю команду. Но мы все-таки остались верны блинам, с любовью испеченным судовладельцем Хейти Хяэлем, и приехали на Eclipse после девяти.

Мы вошли на судно через его «гараж», где обычно держали их небольшую подводную лодку, которая, увы, была не в строю. Яануса приняли на судне как блудного сына. Ахали и обнимали. Одна девочка смеялась, что, на самом деле, они не так уж скучают по Яанусу – «just pretending» («просто притворяются») – но это «притворство» выходило у них очень естественно. Мы прогулялись по судну – чистая шестизвездочная роскошь. Когда же с верхнего мостика стала видна наша яхта в объятиях айсбергов, сразу возникло очень теплое чувство. Большой корабль был красив, безопасен, роскошен, но… скучен. Зато у них был интернет! Яанус сделал ошибку и дал нашей команде пароли, и тут началось… Хорошо, что никто не свалился носом с лестницы, глядя в телефон.

ФОТО: Tiit Pruuli

Поскольку у меня с собой мобильного не было, пароли от wifi меня не слишком волновали. Я могла честно глядеть в глаза экскурсоводу, не поглядывая украдкой в телефон. В то же время впервые после Ушуайи у меня комок подступил к горлу. Та-а-ак близка казалась возможность связаться с близкими, которой воспользовались другие. На секунду я почувствовала себя ужасно одинокой. К счастью, вскоре интернет исчез.

Капитан Scenic Eclipse вместе с Яанусом тоже зашел к нам в гости на борт. С собой он принес много чего свежего: груши, манго, тыквы, салат, яблоки, имбирь и т.п. Мы провели инвентаризацию своих запасов, на обед был приготовлен большой вкусный суп-пюре из всего, что невозможно было хранить долго. Огурцы засолили в морской воде с привезенной с Eclipse зеленью со вкусом аниса, которая успешно заменила черносмородиновый лист, и водкой «Беллинсгаузен».

На палубе «Беллинсгаузена» прошла торжественная церемония, где членам команды выдали свидетельства о посещении Антарктиды. Мы сделали это еще несколько дней назад, но ждали безоблачной хорошей погоды, и, наконец, она наступила в этом живописном заливе. Текст свидетельства гласит, что его обладатель в такой-то день и в таких-то координатах впервые посетил Антарктиду.

Капитан перечеркнул в моем свидетельстве «впервые» и написал вместо этого «во второй раз», а на свидетельстве Яануса написал «в очередной раз».