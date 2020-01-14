Фото ⟩ Omniva предупреждает: если вы получили подобное сообщение, вас пытаются обмануть

Мошенническая кампания может распространяться как через СМС-сообщения, так и через интернет, но Omniva заверяет, что они сейчас не проводят никакие кампании, в рамках которых, например, разыгрываются телефоны или нечто иное. Вместе с мошеннической кампанией могут также распространяться опубликованные фейковыми аккаунтами сообщения, в которых пытаются доказать реальность кампании.

На скриншоте видно, что электронный адрес не внушает доверия. А внизу можно увидеть довольные отзывы с фейковых аккаунтов. ФОТО: Omniva



При получении сообщения или электронного письма следует обращать внимание, прежде всего, на то, с какого адреса, номера или домена пришло предложение. Правильный домен Omniva - omniva.ee и все сообщения о посылках приходят только с адреса teavitus@omniva.ee.

Omniva также отмечает, что они никогда не спрашивают по электронной почте или СМС у клиентов данные кредитных карт и к такому всегда нужно относиться с осторожностью.

Пример мошеннического письма от якобы Omniva. ФОТО: Omniva

Что делать, если данные уже переданы?

«Если владелец карты заметит переводы, которые он не совершал, в отношении данной сделки надо подать заявление с требованием о возврате в банк и попросить закрыть кредитную карту», - рекомендует Omniva.

Если человек стал жертвой мошенников, об этом нужно незамедлительно сообщить полиции, чтобы они расследовали это в качестве финансового преступления.