Вт, 14.01.2020
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  • Omniva предупреждает: если вы получили подобное сообщение, вас пытаются обмануть

Фото ⟩ Omniva предупреждает: если вы получили подобное сообщение, вас пытаются обмануть

Пример мошеннического письма, пришедшего по почте.

ФОТО: Omniva

Omniva предупреждает, что от имени Eesti Post или Omniva распространяется мошенническая кампания, в рамках которой обещают различные призы, пишет Postimees.

Мошенническая кампания может распространяться как через СМС-сообщения, так и через интернет, но Omniva заверяет, что они сейчас не проводят никакие кампании, в рамках которых, например, разыгрываются телефоны или нечто иное. Вместе с мошеннической кампанией могут также распространяться опубликованные фейковыми аккаунтами сообщения, в которых пытаются доказать реальность кампании.

На скриншоте видно, что электронный адрес не внушает доверия. А внизу можно увидеть довольные отзывы с фейковых аккаунтов.

ФОТО: Omniva


При получении сообщения или электронного письма следует обращать внимание, прежде всего, на то, с какого адреса, номера или домена пришло предложение. Правильный домен Omniva - omniva.ee и все сообщения о посылках приходят только с адреса teavitus@omniva.ee. 

Omniva также отмечает, что они никогда не спрашивают по электронной почте или СМС у клиентов данные кредитных карт и к такому всегда нужно относиться с осторожностью.

Пример мошеннического письма от якобы Omniva.

ФОТО: Omniva

Что делать, если данные уже переданы?

«Если владелец карты заметит переводы, которые он не совершал, в отношении данной сделки надо подать заявление с требованием о возврате в банк и попросить закрыть кредитную карту», - рекомендует Omniva.

Если человек стал жертвой мошенников, об этом нужно незамедлительно сообщить полиции, чтобы они расследовали это в качестве финансового преступления.

Скриншот мошеннического розыгрыша. Адрес сайта уже должен вызывать сомнения у "победителей".

ФОТО: Omniva

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