Эксперт: в Ласнамяэ начнется крупное строительство, а Мустамяэ будет не узнать

По словам Кирилла Вигула, интерес предпринимателей к Ласнамяэ резко возрос. «В центре города заканчиваются пустующие участки, и в результате стройплощадки перебираются в спальные районы. Например, в конце года продажа двух коммерческих земельных участков в Ласнамяэ вызвала такой большой интерес среди застройщиков, что торги шли на повышение, что говорит само за себя», - говорит Вигул.

Время Ласнамяэ как промышленного района Таллинна заканчивается, считает Вигул. «Ласнамяэ больше не бедный и безликий район: новостройки внесли в его демографический состав и в визуальный облик существенный вклад. Здесь 130 000 жителей и достаточно пространства для офисов и развлечений. Юлемисте Сити и Аэропорт на самом деле тоже находятся в Ласнамяэ», - сказал Вигул, добавив, что Ласнамяэ в этом году будет в центре внимания.

«Развлечения в Таллинне повсюду. У людей много свободного времени и денег, и бизнес откликается на спрос. Например, спа-салоны работают настолько активно, что, несмотря на высокую цену, найти помещение для аренды чрезвычайно сложно. А после высвобождения накоплений из второй пенсионной ступени, денег станет еще больше», - комментирует Вигул.