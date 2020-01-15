«Красная секунда»: умение читать дорожную обстановку нередко подводит даже профессионалов

У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.
Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен умению водителей следить за дорожной обстановкой.
Рассмотренные в очередном выпуске «Красной секунды» ситуации говорят о том, что ошибки совершают не только новички — иногда с опасностями не умеют считаться и находящиеся за рулем служебного автомобиля сотрудник экстренных служб. Достаточно лишь немного отвлечься за рулем или на мгновение потерять бдительность — как на дороге может произойти серьезное происшествие.
Смотрите новый выпуск «Красной секунды» в среду в 20.00 на портале Rus.Postimees.ee с русской озвучкой!