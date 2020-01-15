«Красная секунда»: умение читать дорожную обстановку нередко подводит даже профессионалов

Рассмотренные в очередном выпуске «Красной секунды» ситуации говорят о том, что ошибки совершают не только новички — иногда с опасностями не умеют считаться и находящиеся за рулем служебного автомобиля сотрудник экстренных служб. Достаточно лишь немного отвлечься за рулем или на мгновение потерять бдительность — как на дороге может произойти серьезное происшествие.