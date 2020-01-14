Пять покупок, которые нужно срочно сделать после переезда на новую квартиру

Обустройство нового дома - дорогостоящее занятие. Чтобы не бросать деньги на ветер, нужно сосредоточиться на самом главном. Вот пять вещей, которые обязательно нужно купить при переезде в новый дом, советует apartmenttherapy.com.

Занавеска для душа

Если в квартире нет душевой кабины или стеклянной перегородки в ванне, обязательно купите занавеску для душа. В противном случае каждый ваш поход в душ будет превращаться в маленький потоп, что, в свою очередь, грозит возникновением плесени или протечкой на соседей внизу.

Шторы

Часто квартиры передаются новому собственнику или новому нанимателю без штор. В наших традициях - создавать уют и приватность с помощью красивых плотных штор или хотя бы руло или жалюзи.

Мусорное ведро

Стоящий в углу пластиковый пакет - не может служить альтернативой мусорному ведру. Обязательно купите ведро или корзину для мусора и найдите для этой необходимой в хозяйстве вещи подходящее место. Обычно емкость для сбора мусора находится в кухонном шкафу под раковиной.

Ковер

Новое жилище хочется украсить. Для этой цели хорошо подходит ковер. Большой и яркий ковер - отличное решение для съемной квартиры: он поможет вам почувствовать себя дома.

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