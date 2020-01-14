Пять автобусных фирм возмущены тем, что происходит на петербургской линии

Как известно, во время рождественских и новогодних праздников в Эстонию приезжает значительно больше российских туристов. Сообщалось также, что в этом году их количество было рекордным. Они приезжают по морю, поездом, автобусом. Отчасти в этом и состоит причина, по которой встали на уши крупные перевозчики.

Все фирмы, которые хотят возить автобусами пассажиров из Эстонии в Россию и наоборот, должны иметь официальное разрешение от обоих государств. На границе на обслуживание каждого рейсового автобуса предусмотрено около 30-40 минут. Поскольку во время праздников спрос пассажиров резко растет, перевозчикам временно разрешают использовать дополнительные автобусы, так как одного может не хватить.

В письме Министерству экономики и коммуникаций руководители Lux Express, Temptrans, Evrolains, Presto и Ecolines указывают на действия Baltic Shuttle OÜ, которая злоупотребляет этой возможностью. Как утверждается, Shuttle слишком часто выпускает дополнительные автобусы и в значительно большем количестве, чем предусмотрено. Местами говорится даже о четырех дополнительных автобусах на рейс. Поскольку на проверку каждого из них уходит время, это создает очереди.

Если один перевозчик создает пробку на границе, страдают другие, которые при всем желании не могут придерживаться запланированного графика. «У некоторых из нас есть остановки внутри страны, где мы имеем право обслуживать пассажиров на территории Эстонии, и из-за действий одного перевозчика наши автобусы не успевают вовремя на остановки, пассажиры остаются необслуженными, участились жалобы», - возмущены автобусные фирмы. Это может повлечь за собой требования и штрафы, поскольку из-за опозданий человек может отстать от стыковочного рейса на самолет, судно или поезд.

Пять автобусных фирм предлагают государству организовать процесс таким образом, чтобы нельзя было использовать более одного дополнительного автобуса. Те, кто использует их больше, должны вставать в общую очередь. «Нарвский пограничный пункт не должен соглашаться на такие пожелания, когда каждый день один перевозчик хочет в дополнение к основному автобусу хочет выпустить на линию несколько дополнительных. Дополнительный автобус – это все-таки исключение, а не правило», - считают они.

Обращение подписали Райт Реммель, Ааво Меллитс, Александр Денищев и Элис Ковалев.