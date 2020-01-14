Открытый чемпионат Таллинна соберет элиту любительского бокса Прибалтики

На ежегодном традиционном чемпионате Таллинна за титул чемпиона поборются не только столичные спортсмены, но и соперники из других городов Эстонии, а также боксёры из Финляндии, Литвы и Израиля.

Насколько столичным боксерам удастся в столь жесткой конкуренции удержать титулы чемпионов Таллинна, увидим совсем скоро. Предварительные поединки пройдут 18 января с 15:00, а финальные бои и награждение чемпионов пройдут 19 января начиная с 13:00.