Пенсионера, признавшегося в убийстве, надолго отправили в тюрьму

Напротив, Коваленко ранее хладнокровно сказал своему защитнику в зале суда: «Да, я его убил, правильно сделал. Он – вор, и второй раз убил бы».

По оценке прокуратуры, вина Коваленко полностью доказана, поэтому прокурор Катрин Паэсоо потребовала для Коваленко наказание по совокупности в виде 14 лет лишения свободы, которое в результате упрощенного производства сокращается до девяти лет и четырех месяцев.

Суд приговорил Коваленко к десяти годам и шести месяцам тюрьмы, которое в результате упрощенного производства сокращается до семи лет. Отчет срока начинается с задержания Коваленко в 2018 году. Также Коваленко должен будет выплатить штраф в 1460 евро, оплатить экспертизу в 2436 евро и плату за защиту в 1264,50 евро. Плата за экспертизу в 2224 евро покроет государство.

Расходы на производство в 5160,50 евро следует оплатить в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в силу, ежемесячный платеж должен составлять минимум 430,04 евро в месяц.

По словам пыхьяского окружного прокурора Катрин Паэсоо, Коваленко получил заслуженное наказание и прокуратура удовлетворена решением суда.

6 июля позапрошлого года Пыхьяская окружная прокуратура получила более чем странное письмо – не так часто совесть заставляет кого-то признаться правоохранительным органам в том, что он убил человека. За многие годы прокуратура впервые столкнулась с тем, что кто-то таким образом сообщает о совершении тяжкого преступления.

Но именно так Виктор Коваленко летом 2018 года сообщил прокуратуре, что убил в Харьюмаа своего соседа по квартире и спрятал тело за местным магазином.

Получив сообщение, сотрудники криминального бюро Пыхьяской префектуры возбудили уголовное дело и отправились по указанному в письме адресу в поселке Хабья волости Козе. На пустыре за магазином сыщики действительно обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. И хлебный нож, которым Коваленко убил свою жертву.

Следствие выяснило, что теперь уже 72-летний Коваленко 8 июня 2018 года в принадлежащей волости социальной квартире три раза ударил своего соседа ножом, в результате чего потерпевший упал за холодильник и умер от полученных ранений. После убийства, причиной которого якобы стала кража кошелька, он отмыл квартиру от крови, но через пару дней труп начал пахнуть, поэтому Коваленко на самодельной тележке отвез тело на ближайший пустырь, вырыл яму и присыпал труп землей. «Тяжелый был мужик, в два раза больше и сильнее меня. Я сказал ему: отдай мои деньги, но он не отдал», - так подсудимый сам описывает те события.

Зарабатывавший прежде на хлеб водителем автобуса Виктор Коваленко жалуется на здоровье. Когда в 2018 году начался суд, в зал его доставили в маске для лица, поскольку обвиняемый был болен туберкулезом. На сегодняшний день эта проблема решена. Но туберкулез не является его единственной проблемой со здоровьем. Одно ухо не слышит совсем, а второе, как говорит сам Коваленко, слышит немного.

Поскольку в начале процесса обвиняемый испытывал трудности с тем, чтобы слышать судью, а у человека есть право слышать свое обвинение и принимать участие в заседании, пришлось определить его состояние здоровья и устранить медицинские препятствия при помощи слухового аппарата, который в этот раз был у Коваленко.

Кроме убийства, его обвиняли в том, что он избил девятилетнего мальчика. Ранее прокурор Катрин Паэсоо говорила, что в конце июня 2018 года, то есть, когда убийство уже произошло, Коваленко вызывали в прокуратуру для дачи показаний по другому делу.