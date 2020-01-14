График ⟩ Украинцы заполонили рынок труда в Эстонии

Учитывая, что, по данным Департамента статистики, примерно 677 300 являются трудоустроенными, кратковременные работники составляют почти пять процентов от всех работников.

За год количество зарегистрированных кратковременных работников значительно выросло. Например, в 2018 году в Эстонии было зарегистрировано 19 806 разрешений на кратковременную работу, в 2017 – 7509 разрешений, а в 2016 году - 1782.