"Это исторический шаг": Эстония и США будут совместно противостоять киберпреступникам

Центр государственных оборонных инвестиций (RKIK) и Cybernetica AS заключили рамочное соглашение, направленное на запуск автоматизированной системы обмена информацией о рисках в сфере киберобороны между ВВС США и Силами обороны Эстонии, а также здание системы программного обеспечения для обмена информацией о рисках между вооруженными силами двух стран, сообщил центр.

«Цель — создать автоматизированную систему сообщений о рисках между ВВС США и Силами обороны Эстонии, соответствующую специфике вооруженных сил двух стран и существенно укрепляющую способности сторон в сфере кибербезопасности. Регулярный обмен разных сторон информацией о рисках является сейчас одним из главных столпов кибербезопасности», - сказал директор RKIK Кусти Сальм.

Системой прежде всего будут пользоваться Эстония и США, а позже в нее включат и других союзников — это позволит повысить кибербезопасность присоединившихся к системе стран и дислоцированных в Эстонии сил союзников.

По словам председателя правления Cybernetica Оливера Вяэртныу, это исторический шаг в оборонном сотрудничестве между двумя странами.

«Впервые эти две страны совместно разрабатывают способность. Шанс принять участие в этом проекте является для Cybernetica высокой оценкой уровня безопасного обмена данными, технологий защиты приватности и данных», - сказал Вяэртныу.