Из Нарвской музыкальной школы решили уйти почти все взрослые ученики

Плату повышали дважды за месяц

В самом конце декабря управа установила новые расценки для учеников Нарвской музыкальной школы, которые начали действовать с января. Для детей и подростков плату повысили с 20 до 25 евро, а для взрослых учеников с 25 до 110 евро. По словам одной из учениц Юлии Пилль, было понятно, что повышение платы будет, но четырехкратного роста никто не ожидал. К тому же, по словам Юлии, о том, что с января придется платить гораздо больше, ученикам стало известно буквально за пару дней до Нового года.

На вопрос, почему плата выросла так резко, руководитель Отдела культуры и член управы Виктория Лутус сообщила: за обучение детей и подростков взимается плата, которая гораздо меньше реальных затрат музыкальной школы. Поскольку приоритетным управа считает обучение именно детей и подростков, занятия со взрослыми учениками решено было перевести на самоокупаемость.

Примечательно, что в течение декабря управа приняла решение о повышении платы дважды - 11 декабря члены управы решили, что с нового года плата будет составлять 40 евро, а 23 декабря они отменили это решение и приняли новое, по которому плата повысилась до 110 евро.

По словам Виктории Лутус, на момент принятия первого решения, депутаты городского собрания еще обсуждали бюджет, а когда они его приняли, стало понятно, что выделенных средств не хватает, и стоимость обучения придется поднять еще выше.

Надежда на более дешевую программу

В Нарвской музыкальной школе, по словам ее директора Татьяны Гончаровой, учится более 700 человек, из них взрослых учеников - 29. Почти все они уже написали заявления об отчислении из школы.

Несколько учеников, которые хотели бы продолжить обучение, а также Татьяна Гончарова 13 января встречались с руководством Отдела культуры. Только одна участница встречи сказала, что готова продолжать обучение за 110 евро в месяц. Остальные попытались найти какое-то компромиссное решение.

“Программа рассчитана на четыре года. У тех, кто учится в четвертом классе, сейчас есть возможность сдать экзамен экстерном и получить диплом. Учить больше, чем четыре года мы не можем, потому что именно в этом объеме зарегистрирована учебная программа в эстонской системе образования. Тем, кто учится в третьем классе, я могу дать свидетельство об окончании трех классов”, - рассказала Татьяна Гончарова.

Участники встречи договорились, что директор школы попытается разработать упрощенную программу обучения, которая будет обходиться школе дешевле. В программе должно быть меньше теоретических занятий и больше самостоятельной домашней работы. Виктория Лутус сказала, что Отдел культуры, получив новую программу, посчитает, сколько должны будут платить ученики, и сообщит им.

В то же время Татьяна Гончарова не готова сейчас давать конкретных обещаний по поводу новой учебной программы, поскольку ее еще предстоит разработать.

Хобби или первая ступень обучения?

На встрече участники не сошлись во мнениях о том, чем является для взрослых учеников обучение в музыкальной школе. Так ученица Юлия Пилль рассказала, что надеялась продолжить свое музыкальное образование и в будущем. Татьяна Гончарова считает, что для учеников, которым уже 45 - 60 лет музыка - это, скорее хобби, которое уже не станет профессией.

Чтобы продолжать занятия музыкой без музыкальной школы, она посоветовала ученикам либо искать частных учителей, либо учиться самостоятельно, используя возможности интернета и книг.