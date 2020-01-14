Вт, 14.01.2020
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  • Видео: самый известный футбольный блог России побывал в Нарве в гостях у Валерия Карпина

Видео: самый известный футбольный блог России побывал в Нарве в гостях у Валерия Карпина

Valeri Karpin.

ФОТО: Grigoriy Sisoev / Sputnik

Известный в прошлом футболист и телеведущий, а ныне один из лучших блогеров Рунета, Евгений Савин, в очередном выпуске "КраСавы" побывал в Нарве и Нарве-Йыэсуу, где один из самых знаменитых уроженцев города, Валерий Карпин, рассказал о своем детстве и юности, проведенных в Ида-Виру.

Карпин - воспитанник нарвского футбола, где в возрасте восьми лет начал заниматься у Юрия Шаламова. Затем перспективного юношу заметил таллиннский "Спорт", выступавший во второй союзной лиге. Далее был воронежский "Факел", откуда Карпин перебрался в московский "Спартак".

Ныне Карпин - главный тренер "Ростова" и один из самых значительных футбольных тренеров России. Несмотря на занятость, Карпин всегда находит время побывать в родном городе, где живут его родители.

В новом выпуске "КраСавы" Карпин подробно расскажет о своем детстве, покажет первую футбольную площадку, а также ответит на вопрос о знании эстонского языка.

Полный выпуск "КраСавы" с Валерием Карпиным смотрите здесь:

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