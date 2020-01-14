Видео: самый известный футбольный блог России побывал в Нарве в гостях у Валерия Карпина

Известный в прошлом футболист и телеведущий, а ныне один из лучших блогеров Рунета, Евгений Савин, в очередном выпуске "КраСавы" побывал в Нарве и Нарве-Йыэсуу, где один из самых знаменитых уроженцев города, Валерий Карпин, рассказал о своем детстве и юности, проведенных в Ида-Виру.