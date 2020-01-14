Вт, 14.01.2020
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В Nissan опровергают информацию о выходе из альянса с Renault

Логотипы Nissan и Renault.

ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Представители Nissan выступили с официальным заявлением относительно того, что компания якобы намерена покинуть альянс, в который также входят Renault и Mitsubishi. Слухи о выходе бренда из объединения назвали несоответствующими действительности и подчеркнули, что альянс является источником конкурентоспособности Nissan.

Днем ранее Financial TImes со ссылкой на анонимные источники в отрасли сообщил о том, что Nissan ускорил разработку секретного плана по выходу из альянса с Renault. Причиной поспешных действий стал побег экс-главы Renault-Nissan Карлоса Гона из-под домашнего ареста в Японии, сообщает Motor.

Собеседник издания говорил о полном разрыве отношений и прекращении сотрудничества и в производственной, и в инженерной областях», а также о «токсичной политике Renault в отношении Nissan. Кроме того, появилась информация о грядущих серьезных кадровых перестановках в руководстве японского бренда.

Что же касается Карлоса Гона, то он сбежал из Японии, где ожидал суда по делу о финансовых махинациях, в Ливан. 8 января бывший руководитель альянса провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал себя невиновным и связал свой арест и возбуждение уголовного дела с местью горстки недобросовестных людей в Nissan.

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