Видео ⟩ В Китае под пассажирским автобусом провалился асфальт, погибли шестеро

Помимо автобуса в яму упали несколько пешеходов.

ЧП произошло в городе Синин недалеко от местной больницы.

Камеры наблюдения зафиксировали взрыв, который произошел в яме, после того как в нее упал автобус. Несколько прохожих попытались помочь пассажирам автобуса, но яма начала расширяться, и они также провалились под асфальт, пишет "Би-би-си".

Le gouffre fait près de 10 mètres de diamètre selon les autorités. La Chine n'en est pas au premier accident mortel du genre : quatre morts à Dazhou l'année dernière et cinq à Shenzen en 2013, engloutis dans des effondrements similaires. #Xining #sinkhole pic.twitter.com/wwKIIh18aw — FranceTVChine (@francetvchine) January 14, 2020

По данным китайских СМИ, диаметр провала составил около 10 м.

Провалы на китайских улицах - нередкое явление. Его причинами называют некачественные строительные работы на фоне быстрых темпов развития страны.