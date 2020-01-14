Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

По его данным, отношения между ними начались достаточно давно, но 29-летний футболист ждал, когда девушка повзрослеет — Марии исполнится 18 лет в апреле. По информации «7 Дней», в планах пары сыграть свадьбу в 2021 году — церемония планируется на острове Сент-Барт в Карибском море.

Слухи о Смолове и Юмашевой появились в конце прошлого года, до этого футболист на протяжении длительного времени не афишировал свои отношения. На фотографиях из нескольких отпусков подряд он появлялся преимущественно один.

Однако в начале января форвард разместил в Instagram и сториз фотографии с Марией. Новогодний отпуск на Карибах девушка проводит в компании футболиста, а до этого обменивалась комментариями под его постами.

Мария — самая младшая из внучек первого президента России Бориса Ельцина. Она родилась в 2002 году в Лондоне и всю жизнь живет за границей. Училась в частной австрийской школе, в совершенстве говорит на английском и французском.