Галерея ⟩ Postimaja и Coca-Cola Plaza станут единым целым

«Наша идея заключается в том, чтобы соединить два здания и лучше обустроить пространство в центре города. Между собой мы называем их воротами в квартал Роттермани. Также мы хотим создать светлый проход в Старый город», - сказал глава Baltic Horizon Тармо Каротам.

В настоящий момент между Postimaja и Coca-Cola Plaza находятся контейнеры и помойки. В будущем в этом месте и будут объединены два здания. «Там появится эффектная крыша, имитирующая пузырчатую пленку, которая подарит свет и простор», - объяснил Каротам.