Вт, 14.01.2020
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Галерея ⟩ Postimaja и Coca-Cola Plaza станут единым целым

Фонд недвижимости Baltic Horizon за 20 миллионов евро объединит торговый центр Postimaja и кинотеатр Coca-Cola Plaza. В далеком будущем есть также план достроить к каждому зданию до двух этажей, пишет Postimees.

«Наша идея заключается в том, чтобы соединить два здания и лучше обустроить пространство в центре города. Между собой мы называем их воротами в квартал Роттермани. Также мы хотим создать светлый проход в Старый город», - сказал глава Baltic Horizon Тармо Каротам.

В настоящий момент между Postimaja и Coca-Cola Plaza находятся контейнеры и помойки. В будущем в этом месте и будут объединены два здания. «Там появится эффектная крыша, имитирующая пузырчатую пленку, которая подарит свет и простор», - объяснил Каротам.

В этом году Baltic Horizon будет заниматься проектировкой и разработкой планов. Строительство может начаться весной следующего года и ориентировочно продлиться еще 12 месяцев. В долгосрочной перспективе, если город даст разрешение, Каротам хотел бы достроить к каждому зданию один или два этажа.

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