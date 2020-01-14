Полиция ищет свидетелей жестокого нападения

Также для того, чтобы выяснить, что произошло вчера днем на парковке магазина Rimi, и что привело к такому жестокому способу разрешения конфликта, полиция просит всех свидетелей происшествия или тех, кто обладает любой другой информацией об инциденте, связаться с валгаским следователем по номеру 5333 8458 или позвонить в Центр тревоги по короткому номеру 112.