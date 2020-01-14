Полиция ищет свидетелей жестокого нападения

Вчера, 13 января, в 15:15 на парковке за магазином Rimi около гаражей на улице Рийа в Валге один мужчина ударил другого в лицо, а затем направил в сторону пострадавшего предмет, похожий на пистолет, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Отреагировавший на инцидент полицейский патруль задержал ударившего и отвез его в арестный дом. Для выяснения обстотельств произошедшего было возбуждено уголовное дело, нарушитель задержан.
Также для того, чтобы выяснить, что произошло вчера днем на парковке магазина Rimi, и что привело к такому жестокому способу разрешения конфликта, полиция просит всех свидетелей происшествия или тех, кто обладает любой другой информацией об инциденте, связаться с валгаским следователем по номеру 5333 8458 или позвонить в Центр тревоги по короткому номеру 112.