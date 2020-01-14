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Институт эстонского языка изумлен планами правительства по созданию языкового департамента

По оценке EKI, намерение административно отделить прикладные функции от научных исследований института препятствует всей деятельности в области языка.

ФОТО: Ekraanitõmmis

Институт эстонского языка (EKI) во вторник выразил недоумение в связи с недавним сообщением о создании языкового департамента на базе языковой инспекции; хотя, согласно опубликованной ERR новости, EKI не планируется объединять с языковым департаментом, по оценке руководства EKI, текст позволяет предположить, что институт планируется ликвидировать.

EKI — подчиняющееся Министерству образования и науки научно-исследовательское учреждение, задачей которого является обеспечение функционирование эстонского языка в качестве государственного. Для этого необходимы научные исследования и применение их результатов в доступных всем жителям Эстонии формах (языковая консультация, различные словари, базы данных и пр.).

В прошлый раз институту приходилось доказывать свою необходимость пять лет назад, при реформистском правительстве, когда его хотели объединить с Тартуским университетом, якобы для повышения научного уровня исследования эстонского языка. После смены правительства власти все же отметили, что существующая сеть занимающихся языком научных учреждений (два университета и EKI) является оптимальной, поскольку государственному языку страны с населением менее 1,5 млн человек, которым в качестве родного пользуется менее 70 процентов населения, требуется наряду с университетами и независимый опорный центр вроде EKI.

«С 2016 года EKI заверяли, что существованию института ничто не угрожает. Но теперь похоже, что настала другая крайность и институт планируется слить с создаваемым языковым департаментом», - говорится в заявлении руководства EKI.

Новость ERR перечисляет сферы деятельности EKI, которые перейдут в языковой департамент: деятельность по оказанию бесплатных консультаций по языковым вопросам, по вопросам культуры речи, упорядочения и развития языка, обеспечения норм письменной речи, сферы составления словарей и терминологии, развития и управления электронными словарями, а также развития и управления системами лингвистических технологий.

«Этот перечень на практике касается ориентировочно 75 процентов сотрудников EKI. Не затронуты только административный отдел и узкие сферы научных исследований — но ситуация с финансированием фундаментальных исследований, как известно, особенно напряженная, поэтому есть серьезный риск, что остальные 25 процентов сотрудников EKI за несколько лет сократятся еще основательнее. Что в таком случае означало бы дальнейшее существование EKI исключительно в количественном плане?» - спрашивают авторы обращения.

По оценке EKI, еще проблематичнее то обстоятельство, что намерение административно отделить прикладные функции от научных исследований института препятствует всей деятельности в области языка.

«Специфика EKI именно в том и заключается, что прикладная и исследовательская работа объединены в институте. Например, специалист по упорядочению языка или лексикограф занимается как правило и исследованиями, а исследователь, планируя проекты, учитывает потребности в прикладных услугах EKI. Прикладная и исследовательская деятельность разделена только на бумаге, поскольку так требуется при соискании финансирования и отчетности. В практической повседневной работе эти функции неразделимо переплетены, поскольку только так EKI может успешно выполнять поставленные перед ним государственные задачи, которые обеспечивают функционирование государственного языка», - говорится в заявлении.

По словам руководства EKI, языковая инспекция и языковой департамент, который планируется создать на ее базе, является учреждением, главная задача которого заключается в надзоре за исполнением закона о языке и организации языковой политики (прежде всего это вопросы, связанные со статусом и репутацией).

«Этот институт безусловно следует укрепить, - отмечает заявление EKI, - но этого нельзя делать ценой ликвидации другого необходимого языкового учреждения, тем более, что в государственном ведомстве нельзя заниматься научной работой».

К тому же выводу пришло исследование, заказанное руководящей группой по консолидации учреждений административной сферы Министерства образования и науки (анализ создания объединенного ведомства HTM): слияние EKI и языковой инспекции нецелесообразно, поскольку они по своей сути очень сильно различаются (в институте работают ученые, а в инспекции занимающиеся надзором за соблюдением требований закона о языке чиновники).

«Запланированное изменение уничтожило бы Институт эстонского языка как эффективно работающее учреждение и причинило бы ущерб основанному на науке надежному развитию эстонского языка», - заявило руководство EKI.

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