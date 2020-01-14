Институт эстонского языка удивлен планами правительства по созданию Языкового департамента

EKI — подчиняющееся Министерству образования и науки научно-исследовательское учреждение, задачей которого является обеспечение функционирование эстонского языка в качестве государственного. Для этого необходимы научные исследования и применение их результатов в доступных всем жителям Эстонии формах (языковая консультация, различные словари, базы данных и пр.).

В прошлый раз институту приходилось доказывать свою необходимость пять лет назад, при реформистском правительстве, когда его хотели объединить с Тартуским университетом, якобы для повышения научного уровня исследования эстонского языка. После смены правительства власти все же отметили, что существующая сеть занимающихся языком научных учреждений (два университета и EKI) является оптимальной, поскольку государственному языку страны с населением менее 1,5 млн человек, которым в качестве родного пользуется менее 70 процентов населения, требуется наряду с университетами и независимый опорный центр вроде EKI.

«С 2016 года EKI заверяли, что существованию института ничто не угрожает. Но теперь похоже, что впали в другую крайность: институт планируется слить с создавающимся Языковым департаментом», - говорится в заявлении руководства EKI.

Новость ERR перечисляет сферы деятельности EKI, которые перейдут в Языковой департамент: деятельность по оказанию бесплатных консультаций по языковым вопросам, по вопросам культуры речи, упорядочения и развития языка, обеспечения норм письменной речи, сферы составления словарей и терминологии, развития и управления электронными словарями, а также развития и управления системами лингвистических технологий.

«Этот перечень на практике касается ориентировочно 75 процентов сотрудников EKI. Не затронуты только административный отдел и узкие сферы научных исследований — но ситуация с финансированием фундаментальных исследований, как известно, особенно напряженная, поэтому есть серьезный риск, что остальные 25 процентов сотрудников EKI за несколько лет сократятся еще основательнее. Что в таком случае означало бы дальнейшее существование EKI исключительно в количественном плане?» - спрашивают авторы обращения.

По оценке EKI, еще более проблематично то обстоятельство, что намерение административно отделить прикладные функции от научных исследований института препятствует всей деятельности в области языка.

«Специфика EKI именно в том и заключается, что прикладная и исследовательская работы в институте объединены. Например, специалист по упорядочению языка или лексикограф занимается как правило и исследованиями, а исследователь, планируя проекты, учитывает потребности в прикладных услугах EKI. Прикладная и исследовательская деятельность разделены только на бумаге, поскольку так требуется при соискании финансирования и отчетности. В практической повседневной работе эти функции неразделимо переплетены, поскольку только так EKI может успешно выполнять поставленные перед ним государственные задачи, которые обеспечивают функционирование государственного языка», - говорится в заявлении.

По словам руководства EKI, Языковая инспекция и Языковой департамент, который планируется создать на ее базе, является учреждением, главная задача которого заключается в надзоре за исполнением Закона о языке и организации языковой политики (прежде всего это вопросы, связанные со статусом и репутацией).

«Этот институт безусловно следует укрепить, - отмечает заявление EKI, - но это нельзя делать ценой ликвидации другого необходимого языкового учреждения, тем более, что в государственном ведомстве нельзя заниматься научной работой».

К тому же выводу пришли авторы исследования, заказанного руководящей группой по консолидации учреждений административной сферы Министерства образования и науки (анализ создания объединенного ведомства HTM): слияние EKI и Языковой инспекции нецелесообразно, поскольку они по своей сути очень сильно различаются (в институте работают ученые, а в инспекции - занимающиеся надзором за соблюдением требований Закона о языке чиновники).