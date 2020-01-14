Иран. ФОТО: JOHN WOODS/The Canadian Press/PA Images

Рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" вылетел из Тегерана в шесть утра по местному времени. За два с половиной часа до вылета Федеральная авиационная администрация США объявила, что воздушное пространство над Ираном закрывается для американских самолетов из-за опасности "ошибок идентификации". Через считанные минуты после взлета лайнер был сбит иранскими военными - как они говорят, по ошибке.

В запрете, формально касавшемся всех экипажей и самолетов, которые принадлежали и подчинялись американским авиационным властям, говорилось, что полеты запрещены в "районе полетной информации Тегерана", то есть аэронавигационной зоне, которую обслуживают тегеранские диспетчеры.

Связано это было, как говорилось в сообщении, с "повышенной военной активностью, возросшей политической напряженностью на Ближнем Востоке, в результате которых есть риск потенциальных непреднамеренных ошибок в расчетах и идентификации".

Другими словами, американских гражданских пилотов предупредили, что их самолеты в этом районе могут по ошибке принять за военные летательные аппараты. О последствиях ничего не сообщалось, но в тот момент в США всерьез на самом высоком уровне обсуждалась возможная война с Ираном.

В Федеральной авиационной администрации США (FAA) Би-би-си сообщили, что любые их ограничения и запреты касаются только американских авиационных перевозчиков, а иностранные не обязаны им следовать. По словам представителя FAA, у них нет информации о том, кто видел это извещение, но все сообщения передаются по открытым каналам и поступают не только американским, но и иностранным самолетам.

На грани войны

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что Соединенные Штаты наметили 52 потенциальные цели в Иране, включая важные культурные объекты.

"Мощь вооруженных сил США как никогда велика. Наши ракеты - большие, точные и быстрые. Мы создаем сверхзвуковые ракеты. И мы не стремимся, не хотим их использовать. Сила США - военная и экономическая - лучший инструмент сдерживания", - заявил Трамп на пресс-конференции.

Буквально за считанные часы до вылета украинского самолета Корпус стражей Исламской революции (КСИР) обстрелял американские базы в Ираке тремя десятками баллистических ракет. Это было сделано в ответ на убийство по приказу президента Трампа иранского генерала Касема Сулеймани.

Обе страны предупреждали друг друга о готовности начать полномасштабную войну, а после обстрела американских баз 8 января в Америке ведущие телеканалы и вовсе анонсировали обращение президента к нации.

Перед экипажем гражданского авиалайнера, который оказался ранним утром 8 января 2020 года в Тегеране, стоял непростой выбор - оставаться ли ему в стране, которую угрожают обстреливать ракетами США, или улетать через воздушное пространство, в котором есть опасность "ошибки идентификации".

Но знали ли об этой опасности украинские пилоты?

Техническое сообщение

Сообщение FAA было распространено в виде так называемого нотама (NOTAM - notice тo airmen) - сообщения для авиационного персонала, которое передается по различным каналам, в частности, по сети авиационной фиксированной электросвязи (Aeronautical Fixed Telecommunications Network), которая есть во всех аэропортах и у крупных авиакомпаний.

Всего FAA распространила три сообщения - о запрете полетов над Ираном, Ираком и Персидским и Оманским заливами. Как и "иранский" нотам, остальные два также были адресованы пилотам американской гражданской авиации.

У экипажа украинского "Боинга" было 2,5 часа на то, чтобы получить их, прочитать и принять решение о том, как на них реагировать. В системе FAA время выпуска нотама - 00:10 UTC (Всемирное координированное время, его используют, в частности, в авиации чтобы сопоставлять события по времени). Судя по авиационному сервису Flightradar24, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 02:40 UTC.

Как рассказал Русской службе Би-би-си пилот гражданской авиации, который в настоящее время готовится к получению лицензии коммерческого пилота в FAA, обычно перед вылетом с экипажем пассажирского самолета в аэропорту проводится брифинг, на котором обсуждаются все детали предстоящего полета, включая метеорологическую обстановку и различную оперативную аэронавигационную информацию.

На брифинге летчикам передают нотамы, имеющие отношение к полету. По словам пилота, информацию о том, что воздушное пространство, в котором ему предстоит совершить взлет, США закрыли для своих самолетов, на брифинге должны были передать экипажу.

В Иране, судя по заявлениям военных, понимали опасность. 11 января на пресс конференции руководитель военной авиации Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, признавший, что это его части сбили украинский самолет, сказал, что военные просили службу гражданской авиации закрыть воздушное пространство в зоне ответственности этой части ПВО. Однако их не послушали, и гражданские самолеты продолжали летать в зоне, которую контролировали военные в состоянии полной боеготовности, сказал он.

Получили ли американский нотам пилоты?

Вице-президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) по полетной работе Игорь Сосновский на пресс-конференции 11 января заявил, что ни одного нотама с информацией об опасности полетов в этой зоне полетной информации от иранских властей их пилоты не получали. На пресс-конференции он особенно подчеркнул, что из тегеранского аэропорта и до украинского самолета, и после него вылетели несколько рейсов различных международных компаний.

Би-би-си обратилась в МАУ с вопросом, получили ли там нотам FAA о запрете полетов над Ираном, но в компании сказали, что не могут комментировать обстоятельства катастрофы до окончания расследования.

Как рассказал Би-би-си глава аналитической службы российского агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, такое сообщение могло пройти незамеченным в Киеве.

"Далеко не все авиакомпании являются получателями сообщений, которые им не адресованы. Понятно, что по каким-то собственным каналам почти случайно узнать эту информацию у других авиакомпаний они могли, но такого, чтобы экипаж, выполняющий задание, получил нотам, не адресованный материнской компании, это довольно маловероятно", - сказал эксперт.

С другой стороны, пилот гражданской авиации России, с которым побеседовал корреспондент Би-би-си, сказал, что в современном мире информация распространяется быстро - и авиакомпании сразу получают всю необходимую информацию. Он рассказал, что обычно обо всех свежих нотамах экипаж информирует диспетчер или аэропорт вылета.

Кроме того, по его словам, самые свежие нотамы попадают на дисплеи электронных аэронавигационных систем, которыми пользуются пилоты при составлении плана полета. Самые распространенные - Jeppesen (подразделение корпорации Boeing) и Lido (входит в Lufthansa group). Обе системы действительно предоставляют возможность получать нотамы.

"Лучше свалить домой"

Формально запрет на полеты для американских пилотов не имел никакого отношения к украинскому самолету. Неизвестно также, знали ли они о запрете.

По словам пилота одной из российских компаний, с которым беседовала Би-би-си, находиться в стране, в которой говорят о войне с США, было некомфортно.

"Лучше свалить домой... У пилота такая психология - все проблемы на земле. В воздухе нет проблем, в воздухе я со всем справлюсь, там ситуация зависит только от меня. А когда здесь куча входящих, непонятно, за что цепляться и ничто от тебя не зависит, в этом случае человек чувствует себя некомфортно", - сказал пилот.

Маловероятно, сказал он, чтобы командир воздушного судна принял бы решение в такой ситуации отказаться от полета.

В свою очередь Пантелеев отмечает, что если бы все-таки такое решение было принято, то последствия его были бы непростыми. "Решить вопросы с вывозом пассажиров наземным путем, альтернативно. Самолет перегнать пустым", - говорит он.

По словам эксперта, у перевозчика, возможно, возникли бы проблемы со страховой компанией. "Не у всех авиакомпаний в их взаимодействии со страховыми компаниями корректно или правильно для такой ситуации прописаны военные риски. Иногда страховые компании дают оговорку, что страховка не покрывает военные риски", - сказал он.

"Штатный режим"

На пресс-конференции 10 января руководство МАУ рассказало, что до и после рейса PS752 из этого аэропорта были выполнены еще несколько вылетов. "Аэропорт продолжил работать в штатном режиме, как будто ничего не было", - сказал Игорь Сосновский.

Би-би-си связалась с авиакомпанией Austrian Airlines, которая была среди тех, кто выполнял рейсы в этот аэропорт 8 и 9 января.

A320 австрийской компании вылетел из Тегерана в Вену в 00:33 по Гринвичу (в 03:33 по местному и по московскому времени) рейсом OS872, то есть через 23 минуты после того, как FAA закрыла небо над Ираном для американских самолетов.

"На момент начала выполнения рейса OS872 ночью 8 января не было никакой информации о каких-либо ограничениях по соображениям безопасности, ни от аэропорта, ни от других организаций", - рассказали в компании.

Получив утром 8 января американские нотамы, Austrian Airlines прекратили все транзитные полеты над Ираном и Ираком и отменили рейсы в иракский город Эрбиль. Рейс из Вены в Тегеран днем 8 января был задержан на шесть часов - в компании ждали, пока Иран не предоставит им гарантии безопасности.

После того как власти страны подтвердили, что на всем маршруте не будет никаких сложностей, они выполнили его. 9 января рейс в Тегеран был отменен, самолет вернулся в Вену. Компания временно приостановила полеты в Иран.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" выполнила рейс SU513 из Тегерана в Москву за полтора часа до вылета украинского самолета. Би-би-си обратилась в компанию с просьбой о комментарии, но ответа не получила. Аэрофлот продолжает летать в Тегеран - последний рейс из Москвы был совершен 12 января.

13 января агентство РБК сообщило, что российский МИД рекомендовал "Аэрофлоту" по соображениям безопасности совершать рейсы в Иран только в светлое время суток. Рейсы этого перевозчика в Тегеран 11 и 12 января были отложены на четыре часа и прибыли на место уже после рассвета.

Открытое небо

Воздушное пространство Ирана не закрыто, хотя несколько иностранных авиакомпаний и приостановили полеты. Среди них - Emirates, Austrian и Lufthansa (в группу Lufthansa входит австрийский авиаперевозчик).

Район Тегерана не был закрыт ни после того, как Иран обстрелял ракетами базы в Ираке, ни после того, как FAA объявила о запрете полетов американских самолетов над несколькими районами, включая Иран.

Эксперты считают, что именно иранские власти должны были закрыть свое воздушное пространство. "Если то или иное государство находится в ситуации, когда риски для безопасности гражданской авиации высоки, государство должно выпустить уведомление, и тогда его гарантированно получат все, кто выполняет полеты в эту страну, или выполняет полеты в воздушном пространстве, контролируемом этой страной", - сказал Би-би-си Олег Пантелеев.