Выбираем текстурную покраску: индустриальный стиль, деревенский или, о Боже, дворцовый?

Любите ли вы королевскую роскошь, деревенскую небрежность, изысканную старину, индустриальную резкость или что-то иное, вы всегда сможете подобрать поверхность в любимом стиле.

1. Добавьте шероховатости с помощью песка

Добавив в краску песок, можно легко и недорого придать стенам грубоватый деревенский вид. Купите мешок кварцевого песка в ближайшем магазина инструментов и поэтапно добавьте его в краску, регулярно перемешивая и тестируя смесь на листе бумаги до получения правильной текстуры.

После этого вам останется только покрасить стены обычным образом в три слоя, чтобы обеспечить равномерное распределение краски и песка. Теплые земляные тона, например терракотовый, помогут получить грубоватый, но уютный интерьер.

2. Нанесите краску крестообразными мазками

Высохшая краска выглядит до 70% светлее, чем сразу после нанесения. Нанесите краску крестообразными мазками, чтобы воспользоваться этой особенностью и создать текстурированную поверхность с естественными светлыми и затененными участками.

Фото: ФОТО: sadolin.ee

Используйте эту технику в сочетании с темным меланхоличным серым цветом, чтобы получить максимально современную поверхность в индустриальном стиле, которая идеально впишется в актуальный интерьер городской квартиры.

3. Сотрите след прошедших лет

Любителям стиля «винтажный шик» придется по душе эффект мгновенного старения краски, который особенно хорошо работает на деревянных поверхностях.

Нанесите слой краски выбранного вами цвета и дайте ей полностью высохнуть. Затем нанесите слой краски другого цвета поверх первого. Если первый слой - темный, нанесите сверху светлый и наоборот.

Как только верхний слой чуть подсохнет и станет клейким, возьмите влажную ткань и случайными движениями удалите участки краски, обнажая прожилки цвета внизу. Чтобы получить романтичный сельский образ, используйте для нижнего слоя глубокий розовый цвет, а для верхнего — максимально бледный.

4. Используйте шероховатости для создания королевского образа

Текстурированные стены могут напомнить об очаровании стен старинного дворца. Кроме того, этого эффекта очень легко достичь.

Просто покрасьте небольшой участок стены (половины квадратного метра будет достаточно), а затем используйте старую футболку или любую хлопковую ткань, чтобы случайным образом смазать краску, создав текстурный узор с переходом от светлого к темному.

Для дополнительного эффекта используйте два цвета на одном участке, дождавшись полного высыхания первого слоя перед нанесением второго. Глубокий пурпурный и золотой образуют поистине королевское сочетание.