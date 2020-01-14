Сависаар: Калло - самый честный человек в эстонской политике

Признанный виновным в коррупции бывший председатель Таллиннского горсобрания, а ныне парламентарий Калев Калло является самым честным человеком в эстонской политике, считает ключевая фигура этого уголовного дела, экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависсар.
«По моему мнению, Калло - самый честный человек в эстонской политике, и я верю, что Государственный суд, суд третьей инстанции, также его оправдает», - прокомментировал Сависаар вынесенное во вторник, 14 января, решение Харьюского уездного суда, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою службу новостей.
Тот факт, что суд первой инстанции признал Калева Калло виновным, Сависаар объяснил тем, что «сейчас было нужно показать, что кто-то в чем-то все же виновен».
По словам Эдгара Сависаара, главной целью всего этого уголовного процесса было убрать его из эстонской политики, что и было сделано. На вопрос, ожидает ли он извинений от прокуратуры, экс-лидер центристов ответил, что ни один прокурор не собирался этого делать.