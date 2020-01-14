Сависаар: Калло - самый честный человек в эстонской политике

«По моему мнению, Калло - самый честный человек в эстонской политике, и я верю, что Государственный суд, суд третьей инстанции, также его оправдает», - прокомментировал Сависаар вынесенное во вторник, 14 января, решение Харьюского уездного суда, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою службу новостей.

Тот факт, что суд первой инстанции признал Калева Калло виновным, Сависаар объяснил тем, что «сейчас было нужно показать, что кто-то в чем-то все же виновен».