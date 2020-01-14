Нужна ваша помощь: пропала 15-летняя девушка

В полицию обратился отец 15-летней Ханны-Лийзы, который сообщил, что в прошлую субботу в Ляэне-Вирумаа пропала его дочь. Девочка не отвечает на телефонные звонки.
По данным, которые удалось собрать к настоящему моменту, девочка может находиться в Вяйке-Маарья. Полицейские проверяют разные адреса, где может быть Ханна-Лийза, но пока безрезультатно.
Рост девочки 170 см, она худощавого телосложения. Ханна-Лийза была одета в светло-серую куртку, белый шарф, джинсы и ботинки черного цвета.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенной на фотографиях девочки, звонить по номеру 112.