Пропавшая на прошлой неделе 15-летняя девушка найдена

В полицию обратился отец 15-летней Ханны-Лийзы, который сообщил, что в прошлую субботу в Ляэне-Вирумаа пропала его дочь. Девочка не отвечает на телефонные звонки.
В среду поздно вечером полиция сообщила, что Ханна-Лийза найдена и с ней все в порядке.
По словам полицейского Раквереского отделения полиции Тойво Грюнберга, найти девушку помогла информация, полученная от бдительного местного жителя.
«Если ваш близкий не вернулся в обговоренное время домой и вы не можете с ним связаться, сразу сообщите об этом на номер 112. Чем раньше у полиции будет информация, тем быстрее мы сможем начать поиски», - добавил Грюнберг.