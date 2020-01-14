Пропавшая на прошлой неделе 15-летняя девушка найдена

В среду поздно вечером полиция сообщила, что Ханна-Лийза найдена и с ней все в порядке.

«Если ваш близкий не вернулся в обговоренное время домой и вы не можете с ним связаться, сразу сообщите об этом на номер 112. Чем раньше у полиции будет информация, тем быстрее мы сможем начать поиски», - добавил Грюнберг.