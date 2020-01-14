Чт, 16.01.2020
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Пропавшая на прошлой неделе 15-летняя девушка найдена

Ханна-Лийза.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В полицию обратился отец 15-летней Ханны-Лийзы, который сообщил, что в прошлую субботу в Ляэне-Вирумаа пропала его дочь. Девочка не отвечает на телефонные звонки.

В среду поздно вечером полиция сообщила, что Ханна-Лийза найдена и с ней все в порядке.

По словам полицейского Раквереского отделения полиции Тойво Грюнберга, найти девушку помогла информация, полученная от бдительного местного жителя.

«Если ваш близкий не вернулся в обговоренное время домой и вы не можете с ним связаться, сразу сообщите об этом на номер 112. Чем раньше у полиции будет информация, тем быстрее мы сможем начать поиски»,  - добавил Грюнберг.

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