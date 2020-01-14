Вт, 14.01.2020
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Церковь перестроили в жилой дом. Кощунство или предприимчивость? Смотрим видео

ФОТО: Ekraanitõmmis videost

Сад на месте кладбища и дом в стенах старой церкви встречаются у нас нечасто. А вот одна британская парочка благополучно живет в таком доме. Эту историю раскопал в интернете портал Kodustiil. Церковь святого Фомы в городке Пенсфорд упоминается в источниках еще в XIV веке, в незапамятные времена она была разрушена и восстановлена в конце XIX.

Наводнение 1968-го года вновь погубило церковное здание, и много лет оно оставалось заброшенным, пока в 2008-м году его не купила супружеская пара с конкретной целью: перестроить в жилой дом. Им поставили лишь одно условие: старое кладбище должно быть доступным для посещения горожанами. 

Естественно, что здание было в плачевном состоянии. К счастью, супруг имел золотые руки и опыт строительных и реставрационных работ, и восстановил здание и перестроил его в жилой дом самостоятельно. 

Перестройка и реставрация заняли целый год. 

Историю восстановления церкви можно увидеть на этих кадрах, начиная с 53-й минуты!

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