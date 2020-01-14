Церковь перестроили в жилой дом. Кощунство или предприимчивость? Смотрим видео

Сад на месте кладбища и дом в стенах старой церкви встречаются у нас нечасто. А вот одна британская парочка благополучно живет в таком доме. Эту историю раскопал в интернете портал Kodustiil. Церковь святого Фомы в городке Пенсфорд упоминается в источниках еще в XIV веке, в незапамятные времена она была разрушена и восстановлена в конце XIX.
Наводнение 1968-го года вновь погубило церковное здание, и много лет оно оставалось заброшенным, пока в 2008-м году его не купила супружеская пара с конкретной целью: перестроить в жилой дом. Им поставили лишь одно условие: старое кладбище должно быть доступным для посещения горожанами.
Естественно, что здание было в плачевном состоянии. К счастью, супруг имел золотые руки и опыт строительных и реставрационных работ, и восстановил здание и перестроил его в жилой дом самостоятельно.
Перестройка и реставрация заняли целый год.
Историю восстановления церкви можно увидеть на этих кадрах, начиная с 53-й минуты!