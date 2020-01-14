Церковь перестроили в жилой дом. Кощунство или предприимчивость? Смотрим видео

Сад на месте кладбища и дом в стенах старой церкви встречаются у нас нечасто. А вот одна британская парочка благополучно живет в таком доме. Эту историю раскопал в интернете портал Kodustiil. Церковь святого Фомы в городке Пенсфорд упоминается в источниках еще в XIV веке, в незапамятные времена она была разрушена и восстановлена в конце XIX.