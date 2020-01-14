Флаг Ирана. ФОТО: LISI NIESNER/REUTERS

Франция, Британия и Германия запустили официальный механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном после того, как Тегеран объявил, что отказывается от всех ограничений по соглашению, заключенному в 2015 году.

Страны заявили, что недавние решения иранского руководства не оставили им другого выбора.

"В настоящий момент Иран продолжает нарушать основные условия, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Действия Ирана сейчас не соответствуют положениям соглашения и имеют все более серьезные и необратимые последствия. Мы не согласны с тем, что Иран имеет право на отказ от соблюдения положений СВПД", - говорится в заявлении.

Что такое механизм разрешения споров?

Ядерная сделка, заключенная с Ираном, предполагает процедуру, по которой любая сторона этого соглашения может пожаловаться на другую сторону, не выполняющую его условия.

Для разрешения проблемы эта жалоба направляется в Совместную комиссию, состоящую из представителей Европейской тройки, Евросоюза, России, Китая и Ирана, которой отводится 15 дней на разрешение спора. Это срок может быть продлен по обоюдному согласию.

Если проблема не разрешена, ее могут отправить на рассмотрение министров иностранных дел сторон или в Консультационный совет, состоящий из трех членов. Эта стадия также может занять 15 дней.

Если и тут решить проблему не удастся, у Совместной комиссии останется пять дней на разрешение спора.

Если подавшая жалобу сторона после этого все еще не удовлетворена и считает, что налицо серьезное невыполнение условий соглашения, она может на этом основании отказаться от выполнения своих обязанностей, полностью или частично. Она может также уведомить Совет Безопасности ООН.

В случае невыполнения Ираном своих обязанностей в Совбезе может пройти голосование по вопросу о возобновлении отмененных международных санкций. Отдельные члены Совета безопасности не могут наложить вето на это решение.

Заявление Евротройки

В совместном заявлении министров иностранных дел трех стран (которые в заявлении обозначены как Евротройка, или E3) еще раз выразили сожаление по поводу решения США выйти из ядерной сделки и подчеркнули, что хотят сохранить соглашение.

В заявлении говорится, что Франция, Великобритания и Германия ранее уже приложили значительные усилия для того, чтобы снизить напряженность, вернуть США за стол переговоров и помочь найти решение проблемы.

"Eвротройка остается сторонником дипломатического решения и намерена предпринять дипломатические шаги, как только условия позволят это сделать", - говорится в заявлении трех стран.

5 января правительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, заключенной в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников.

Тегеран заявил, что готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций. Иранские власти связали свое решение с убийством в начале января высокопоставленного генерала Касема Сулеймани.

Как заявил Иран, в первую очередь отказ от ограничений связан с числом центрифуг.

Спасти сделку

Агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники в Евротройке сообщило, что запуск механизма решения споров призван спасти сделку.

Европейские державы рассчитывают провести переговоры с Ираном, чтобы выяснить, что можно сделать для пересмотра иранскими властями решения об отказе от последних ограничений по ядерной сделке.

Как подчернули дипломаты, страны не намерены поднимать вопрос о введении санкций в отношении Ирана.

"Наше намерение - не восстановить санкции, а снять существующие противоречия посредством механизма разрешения споров, который предусмотрен сделкой", - сказал источник агентству Рейтер.

Корреспондент Би-би-си Джонатан Маркус считает, что запуск механизма разрешения споров сделки является первым формальным шагом к похоронам сделки.

"Страны Евротройки настаивают на том, что будут соблюдать условия сделки до конца и что они хотят лучшего варианта соглашения - такого, какой смогут поддержать и США. Но очень сложно представить, что Иран примет соглашение с более жесткими ограничениями, в том числе и с ограничениями, касающимися ракетной программы Ирана", - отмечает Джонатан Маркус.

Другая сделка?

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в интервью Би-би-си сказал, что понимает озабоченность США по поводу несовершенства сделки 2015 года, но тем не менее, по его словам, должен быть найден способ не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

"Если мы собираемся отказаться от этой сделки, тогда нам нужна замена. Давайте заменим ее сделкой с Трампом", - сказал Борис Джонсон.

Так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан в 2015 году шестью странами (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) с целью ограничить иранскую ядерную программу.

Тегеран согласился допустить на свои ядерные объекты международных инспекторов и ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену введенных против него жестких экономических санкций.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении санкций против Ирана. После этого Тегеран начал поэтапно сокращать обязательства по СВПД.

США пытаются с помощью санкций заставить Иран заключить новую сделку, которая навсегда сделает невозможной получение Ираном ядерного оружия и серьезно ограничит его ракетные программы.