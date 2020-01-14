Видео: житель Тарту вывел на чистую воду хитрого водителя Bolt

В соцсетях сегодня стали распространяться видео, как один из водителей Bolt для обмана клиентов установил на крыше своего автомобиля плафон такси, пишет Postimees.
Автомобиль с логотипом Bolt поймали, когда водитель на своей машине стоял на предназначенном для такси месте ожидания. У машины, конечно, нет таксометра и прейскуранта нигде не видно, в то же время на крыше установлен указывающий на такси плафон.
Сам водитель сказал на русском языке автору ролика, что все в порядке и он приехал предлагать услуги извоза в Тарту из Таллинна.
Нынешний Закон об общественном транспорте предусматривает разные правила для обычных такси и машин, оказывающих услуги на базе приложения.
Только так называемые настоящие такси могут забирать клиентов с мест ожидания и улиц, а машины, оказывающие услуги на базе приложения, могут перевозить только заказавших поездку по мобильному телефону клиентов.