Видео: житель Тарту вывел на чистую воду хитрого водителя Bolt

Автомобиль с логотипом Bolt поймали, когда водитель на своей машине стоял на предназначенном для такси месте ожидания. У машины, конечно, нет таксометра и прейскуранта нигде не видно, в то же время на крыше установлен указывающий на такси плафон.

Сам водитель сказал на русском языке автору ролика, что все в порядке и он приехал предлагать услуги извоза в Тарту из Таллинна.

Нынешний Закон об общественном транспорте предусматривает разные правила для обычных такси и машин, оказывающих услуги на базе приложения.