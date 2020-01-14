У волости Виймси новый старейшина

Кандидатуру Леметти предложила Партия реформ. Беспартийного Леметти также поддержали и два остальных участника правящей в волости коалиции - Isamaa и социал-демократы.

В волостном собрании Виймси 21 депутат, из которых девять избраны от Партии реформ, три - от Isamaa, и два - от социал-демократов.

Напомним, в декабре прошлого года бывшая старейшина волости Лайне Рандъярв подала в отставку после увольнения директора школы в Хаабнеэме.