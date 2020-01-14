Вт, 14.01.2020
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У волости Виймси новый старейшина

Иллар Леметти.

ФОТО: Saarte Hääl

Новым старейшиной волости Виймси стал Иллар Леметти. Ранее он занимал пост канцлера Министерства сельской жизни.

Кандидатуру Леметти предложила Партия реформ. Беспартийного Леметти также поддержали и два остальных участника правящей в волости коалиции - Isamaa и социал-демократы.

В волостном собрании Виймси 21 депутат, из которых девять избраны от Партии реформ, три - от Isamaa, и два - от социал-демократов.

Напомним, в декабре прошлого года бывшая старейшина волости Лайне Рандъярв подала в отставку после увольнения директора школы в Хаабнеэме. 

Леметти же был отстранен от должности канцлера в ноябре прошлого года из-за разногласий с Мартом Ярвиком (EKRE) – бывшим министром сельской жизни, поскольку у них "не сложились рабочие отношения с министром Ярвиком".

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