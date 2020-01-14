У волости Виймси новый старейшина

Новым старейшиной волости Виймси стал Иллар Леметти. Ранее он занимал пост канцлера Министерства сельской жизни.
Кандидатуру Леметти предложила Партия реформ. Беспартийного Леметти также поддержали и два остальных участника правящей в волости коалиции - Isamaa и социал-демократы.
В волостном собрании Виймси 21 депутат, из которых девять избраны от Партии реформ, три - от Isamaa, и два - от социал-демократов.
Напомним, в декабре прошлого года бывшая старейшина волости Лайне Рандъярв подала в отставку после увольнения директора школы в Хаабнеэме.
Леметти же был отстранен от должности канцлера в ноябре прошлого года из-за разногласий с Мартом Ярвиком (EKRE) – бывшим министром сельской жизни, поскольку у них "не сложились рабочие отношения с министром Ярвиком".