Криминальная полиция задержала руководителей волости Отепя
Сотрудники бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) задержали во вторник по подозрению в должностном преступлении старейшину волости Отепя, члена СДПЭ Кайдо Тамберга, а также заместителя старейшины Каяра Лепика и еще двоих человек.
Как сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры, задержанным предъявлены подозрения по статье Пенитенциарного кодекса о взяточничестве.
После задержания полиция предъявила подозрения и провела обыски на рабочем месте задержанных и в связанных с ними частных предприятиях.
Одному из задержанных также предъявлено подозрение по статье о злоупотреблении доверием.
«В ходе уголовного расследования полиция проверит, среди прочего, законность сделок и договоренностей в отношении одного объекта недвижимости, а также собственности на замок Сангасте», - отметил пресс-секретарь.
Уголовное расследование находится на начальной стадии и для проверки подозрений полиция собирает дополнительные доказательства.