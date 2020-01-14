Криминальная полиция задержала руководителей волости Отепя

Как сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры, задержанным предъявлены подозрения по статье Пенитенциарного кодекса о взяточничестве.

После задержания полиция предъявила подозрения и провела обыски на рабочем месте задержанных и в связанных с ними частных предприятиях.

Одному из задержанных также предъявлено подозрение по статье о злоупотреблении доверием.

«В ходе уголовного расследования полиция проверит, среди прочего, законность сделок и договоренностей в отношении одного объекта недвижимости, а также собственности на замок Сангасте», - отметил пресс-секретарь.