Видео: полиция засняла погоню за пьяным водителем

Пайдеское отделение полиции опубликовало видео, как они вчера вечером в городе Пайде преследовали пьяного водителя, пишет Järva Teataja.
Вчера в 18.40 в Пайде началась погоня, в ходе которой пьяный водитель протаранил припаркованный на улице Паркали автомобиль. Погоня по городу закончилась на Пярнуской улице, когда водитель Kia заехал во двор чужого частного дома, где его уже поймали полицейские.
По данным Järva Teataja, водителем оказался 60-летний мужчина, который уже знаком полиции в качестве пьяного водителя.