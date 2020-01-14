Видео: полиция засняла погоню за пьяным водителем

Вчера в 18.40 в Пайде началась погоня, в ходе которой пьяный водитель протаранил припаркованный на улице Паркали автомобиль. Погоня по городу закончилась на Пярнуской улице, когда водитель Kia заехал во двор чужого частного дома, где его уже поймали полицейские.