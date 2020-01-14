Бывший госпрокурор Эвестус назвал удивительным решение суда по делу Сависаара

"Для меня, как бывшего прокурора, который выдвинул обвинение против Эдгара Сависаара и других обвиняемых, а также представил в суде львиную долю доказательств, сегодняшнее решение, безусловно, является удивительным и, безусловно, никак не соответствует ни бывшему обвинительному акту, ни сегодняшнему обвинительному акту", - сказал Эвестус в интервью Vikerraadio.

"Доказательства, на основании которых были выдвинуты обвинения, были убедительными для прокуратуры и, следовательно, были убедительными до конца судебного процесса. Я считаю, что на основании этих доказательств можно представить полностью обоснованную апелляцию", - добавил Эвестус.