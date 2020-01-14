Вт, 14.01.2020
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  • Бывший госпрокурор Эвестус назвал удивительным решение суда по делу Сависаара
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Бывший госпрокурор Эвестус назвал удивительным решение суда по делу Сависаара

Стевен-Христо Эвестус.

ФОТО: Eero Vabamägi

Бывший госпрокурор Стевен-Христо Эвестус считает вынесенное во вторник, 14 января, решение Харьюского уездного суда по делу Эдгара Сависаара удивительным и что такое решение означает проигрыш прокуратуры, передает Rus.ERR.

"Для меня, как бывшего прокурора, который выдвинул обвинение против Эдгара Сависаара и других обвиняемых, а также представил в суде львиную долю доказательств, сегодняшнее решение, безусловно, является удивительным и, безусловно, никак не соответствует ни бывшему обвинительному акту, ни сегодняшнему обвинительному акту", - сказал Эвестус в интервью Vikerraadio.

"Доказательства, на основании которых были выдвинуты обвинения, были убедительными для прокуратуры и, следовательно, были убедительными до конца судебного процесса. Я считаю, что на основании этих доказательств можно представить полностью обоснованную апелляцию", - добавил Эвестус.

Бывший госпрокурор не понимает и прекращение производства в связи с истечением срока давности в отношении Александра Кофкина.

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