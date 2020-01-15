Аналитик: рост цен на рынке недвижимости Эстонии оправдан и перегрева нет

«Хотя в прошлом году средняя цена квадратного метра жилплощади в Эстонии выросла на 5,6 процентов по сравнению с 2018 годом, а в Таллинне - на 7,4 процента, ничего страшного не произошло», - заверил телеканал EER аналитик недвижимости Тыну Тоомпарк.
По его словам, соотношение того, сколько квадратных метров квартиры можно купить за среднюю зарплату, примерно такое же, как и три года назад: «Да, цены на недвижимость никогда не были такими высокими, но и наши зарплаты никогда не были такими высокими – именно такую Эстонию мы хотели».
Тоомпарк также объяснил, что реальная цена стоимости недвижимости ниже, чем показывают общие статистические данные, так как на среднюю цену сделок большое влияние оказывают новые квартиры, которые, как правило, стоят намного дороже.
«Я не согласен, что происходит гонка цен», - подчеркнул Тоомпарк и добавил, что бюро недвижимости используют СМИ в своих интересах, чтобы оправдывать повышение цен.