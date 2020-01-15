Аналитик: рост цен на рынке недвижимости Эстонии оправдан и перегрева нет

По его словам, соотношение того, сколько квадратных метров квартиры можно купить за среднюю зарплату, примерно такое же, как и три года назад: «Да, цены на недвижимость никогда не были такими высокими, но и наши зарплаты никогда не были такими высокими – именно такую Эстонию мы хотели».