Скандал в горсобрании Тарту: центристы заставили советника написать заявление об отставке

Комментируя произошедшее, Тиммуск была немногословна, сказав, что не хочет говорить на эту тему. Однако она подтвердила утверждения о том, что Владимир Шокман, председатель фракции Центристской партии в городском совете, вместе с членами совета Еленой Фрунзе, Рейном Кокком и Артемом Суворовым заставил ее написать в ратуше заявление об отставке. Также присутствовал Маркус Мейер, которого хотят сделать новым советником фракции.

«Эти разговоры ведутся потому, что мы рассматривали пост советника как должность, на которой занимаются воодушевлением молодежного совета. С Кирке также говорили, что ее задача - одновременно с работой фракции заниматься молодежным советом. Теперь у нас новый руководитель молодежного совета», - пояснил Владимир Шокман.

Советник фракции Центристской партии работает на 0,4 ставки в Тартуском городском совете, а ежемесячная плата составляет 342 евро.

«Они поставили ее перед фактом, что она не выйдет из комнаты, пока не напишет заявление», - сказала вице-мэр Тарту Моника Ранд, в офис которой Кирке отправилась в слезах после инцидента. «Кирке сказала, что не хочет этого делать, хотела бы посоветоваться, а ей ответили: «Не изображай Монику, пиши!» Когда она написала заявление, не подумав о том, что у нее действующий контракт и, согласно Закону о трудовых договорах, есть только определенные пункты, на основании который можно добровольно расторгнуть его, Елена Фрунзе сказала ей: «Мое доверие восстановлено».

Тиммуск сказала, что ей объяснили, что она не активна в молодежном совете и они хотят, чтобы кто-то заставил молодежь ходить на работу.

Моника Ранд сказала, что, по ее мнению, Тиммуск не виновата, она хорошо работала. «Она поддержала меня на заседании правления, чтобы я не была исключена из партии или снята с должности вице-мэра. Ее сняли с должности областного руководителя молодежного совета партии, заменив на Яна-Андера Кундла», - сказала Ранд.

Будучи руководителем молодежного совета, Тиммуск автоматически была членом местного правления партии.

«Я не удивлен этими теориями, я не вижу здесь никакой связи», - сказал Шокман.