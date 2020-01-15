Хозяйка сдающегося на Airbnb жилья сделала клиенту строгое предупреждение

Джек, который снял первую в своей жизни квартиру в Нью-Йорке через Airbnb, был озадачен, когда читал письмо, оставленное хозяйкой: оно содержало странные для него вещи.

«Вы должны содержать комнату в чистоте и не вонять, потому что вы находитесь на чужой жилой площади. Когда вы пришли в квартиру, от вас сильно пахло потом, но вы не удосужились принять душ перед сном. Как хозяйка комнаты и постельного белья и постельного белья, я очень обеспокоена этим. Всего хорошего, Клара», - прочитал Джек в записке.