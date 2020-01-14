В прошлом году в Эстонии задержали более 1400 нелегальных иммигрантов

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента, отметив, что в прошлом году в Эстонии за незаконную иммиграцию были задержаны 1410 человек, большинство из них — 1022 — на погранпунктах. 27 человек были задержаны на границе между погранпунктами и еще 361 человек — на территории Эстонии.

В 2018 году сотрудники департамента полиции и погранохраны задержали за незаконную миграцию 1110 человек, из них 732 на погранпунктах, 45 между погранпунктами и 333 — на территории Эстонии.

Как сообщил во вторник генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмар Вахер, за последние годы поток иммигрантов в Эстонию заметно возрос — например, в 2015 году за незаконную иммиграцию в Эстонии были задержаны 552 человека.

В сравнении с 2018 годом, в прошлом году власти Эстонии выписали на 30 процентов больше предписаний покинуть страну за различные нарушения.

43 процента предписаний были выписаны, в частности, гражданам Украины, 19 процентов гражданам России, 8 процентов гражданам Молдовы, 6 процентов гражданам Белоруссии и 3 процента — гражданам Грузии.