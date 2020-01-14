Фонд интеграции предложит в этом году рекордное число мест на курсы эстонского языка

На этот раз все места на бесплатные курсы эстонского языка были укомплектованы за сорок минут после начала регистрации. В этом году Фонд интеграции планирует предложить рекордное количество мест - 5500, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Сегодня распределили меньше половины мест. В марте будут вакантны еще 3000 мест и все заинтересованные, которые не успели сегодня, смогут зарегистрироваться", - сказал министр культуры Тынис Лукас (партия "Отечество").
Всего же, в 2020-м смогут пройти обучение на бесплатных курсах 5500 человек.