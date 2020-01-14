Мужчина совершил попытку самосожжения у здания Европарламента

Мужчина албанского происхождения облил себя бензином и поджог во вторник около 16:00 у здания Европейского парламента во французском Страсбурге. Об этом сообщила радиостанция France bleu. Согласно ее сведениям, пострадавший получил сильные ожоги лица и рук, передает Newsru.com.