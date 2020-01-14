Вт, 14.01.2020
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Мужчина совершил попытку самосожжения у здания Европарламента

Здание Европейского парламента в Страсбурге.

ФОТО: PATRICK HERTZOG/AFP

Мужчина албанского происхождения облил себя бензином и поджог во вторник около 16:00 у здания Европейского парламента во французском Страсбурге. Об этом сообщила радиостанция France bleu. Согласно ее сведениям, пострадавший получил сильные ожоги лица и рук, передает Newsru.com.

По данным 20minutes, рядом с местом инцидента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи. Ее участники поспешили оказать помощь мужчине.

Он находился в сознании, когда к зданию парламента прибыла вызванная охраной группа сотрудников пожарно-спасательной службы.

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