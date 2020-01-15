Ср, 15.01.2020
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  • Гендиректор полиции: трагическое ДТП на Сааремаа было не случайностью, а преступлением
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Гендиректор полиции: трагическое ДТП на Сааремаа было не случайностью, а преступлением

Эльмар Вахер.

ФОТО: Joosep Pank

Полиция получила подтверждение, что водитель автомобиля, ставший причиной ДТП на Сааремаа с тремя погибшими на прошлых выходных, находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения на уровне 3,6 промилле, пишет Rus.ERR.

Об этом сообщил во вторник вечером генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.

По его словам, трагическое ДТП следует расценивать не как случайное стечение обстоятельств, а как преступление.

По оценке Вахера, инцидент на Сааремаа наглядно показал, что прежние наказания на виновника аварии не подействовали.

Наказания за вождение транспортных средств в нетрезвом виде ужесточили в 2017 году, что, по словам гендиректора полиции, было правильным шагом, но только законодательными мерами ситуацию улучшить не удастся.

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