Гендиректор полиции: трагическое ДТП на Сааремаа было не случайностью, а преступлением

Полиция получила подтверждение, что водитель автомобиля, ставший причиной ДТП на Сааремаа с тремя погибшими на прошлых выходных, находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения на уровне 3,6 промилле, пишет Rus.ERR.
Об этом сообщил во вторник вечером генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.
По его словам, трагическое ДТП следует расценивать не как случайное стечение обстоятельств, а как преступление.
По оценке Вахера, инцидент на Сааремаа наглядно показал, что прежние наказания на виновника аварии не подействовали.
Наказания за вождение транспортных средств в нетрезвом виде ужесточили в 2017 году, что, по словам гендиректора полиции, было правильным шагом, но только законодательными мерами ситуацию улучшить не удастся.