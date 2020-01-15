Гендиректор полиции: трагическое ДТП на Сааремаа было не случайностью, а преступлением

Об этом сообщил во вторник вечером генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.

По его словам, трагическое ДТП следует расценивать не как случайное стечение обстоятельств, а как преступление.

По оценке Вахера, инцидент на Сааремаа наглядно показал, что прежние наказания на виновника аварии не подействовали.