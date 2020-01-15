Эдинсон Кавани может до конца месяца покинуть "Пари Сен-Жермен"

Пресс-служба парижан отмечает, что у уругвайца появился дискомфорт в паху во время сегодняшней тренировки, а аргентинец почувствовал боль в правом голеностопе.

Ранее сообщалось, что оба футболиста в январе могут покинуть «ПСЖ».

Переговоры между «Атлетико» и «ПСЖ» по Кавани находятся в продвинутой стадии, стороны договариваются о сумме трансфера, которая может составить от 15 до 20 миллионов евро.

Исполнительный директор «матрасников» Мигель Анхель Хиль Марин прилетел в Париж для переговоров о трансфере игрока.

Действие контракта уругвайского нападающего с «ПСЖ» завершается в конце этого сезона.