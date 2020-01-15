Таллинн повысит пособие по уходу за ребенком

Таллиннская мэрия своим постановлением повысит с 2020 года ставку компенсации за услугу по уходу за ребенком или так называемое "пособие на няню" с 173,5 евро до 187 евро на ребенка в календарном месяце, пишет Rus.ERR.
Соответствующее постановление, которое вступит в силу задним числом с 1 января, мэрия Таллинна утвердит на своем заседании 15 января.
На выплату возмещения расходов на услугу по уходу за ребенком в бюджете Таллинна в 2020 году запланировано 1 441 070 евро.
187 евро в месяц или 2244 евро в год - это расчетная стоимость одного места в детском дошкольном учреждении Таллинна.
Выплата пособия по уходу за ребенком начинается со дня прекращения выплаты родительского пособия и завершается, когда ребенок поступает в детский сад или школу.