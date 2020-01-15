Галерея ⟩ Правление Центристской партии решает дальнейшую судьбу Моники Ранд

Сегодня в восемь утра началось собрание правления Центристской партии, где собравшиеся должны решить, исключат ли они из партии вице-мэра Тарту Монику Ранд или нет, пишет Postimees.
Если правление все-таки решит исключить вице-мэра из партии, Центристская партия сможет начать процесс объявления вотума недоверия в горсобрании Тарту.
Вице-мэр по вопросам культуры и образования Мадис Лепайыэ и вице-мэр по финансам Моника Ранд оказались в центре кризиса власти в Тарту после того, как новый руководитель тартуского региона партии Яан Тоотс выразил желание заменить обоих вице-мэров от Центристской партии. После длившихся несколько месяцев споров Моника Ранд сначала подала заявление об отставке, но потом забрала его.
Также была предпринята попытка сместить с занимаемой должности председателя горсобрания Ааду Муста, но партия выступила против данной инициативы.