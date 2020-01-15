Галерея ⟩ Вице-мэра Тарту Монику Ранд исключили из Центристской партии

Решение об исключении было обусловлено тем, что Моника Ранд отказалась по требованию нового правления Тартуского округа Центристской партии уходить с поста вице-мэра.

Вице-мэр по вопросам культуры и образования Мадис Лепайыэ и вице-мэр по финансам Моника Ранд оказались в центре кризиса власти в Тарту после того, как новый руководитель тартуского региона партии Яан Тоотс выразил желание заменить обоих вице-мэров от Центристской партии. После длившихся несколько месяцев споров Моника Ранд сначала подала заявление об отставке, но потом забрала его.