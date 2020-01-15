Лидер мирового тенниса сообщил о положительной допинг-пробе

Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter. Фара отметил, что в пробе, сданной 17 октября в Кали (Колумбия), обнаружено запрещенное вещество болденон (стероид).

Теннисист рассказал, что 7 октября он прошел допинг-тест в Шанхае, его результат был отрицательным. Всего, по словам Фары, его проверяли в течение года 15 раз, и все его пробы были "чистыми". Спортсмен со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Колумбии заявил, что болденон часто находят в колумбийском мясе.

Ранее стало известно, что Фара пропустит первый в новом году турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии, который стартует 20 января.