Ср, 15.01.2020
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Лидер мирового тенниса сообщил о положительной допинг-пробе

Роберт Фара

ФОТО: Shaun Brooks via www.imago-images.de/imago images/Action Plus

Первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в парном разряде колумбиец Роберт Фара сообщил, что Международная теннисная федерация (ITF) проинформировала его о том, что он сдал положительный допинг-тест в октябре прошлого года, передает Р-Спорт.

Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter. Фара отметил, что в пробе, сданной 17 октября в Кали (Колумбия), обнаружено запрещенное вещество болденон (стероид).

Теннисист рассказал, что 7 октября он прошел допинг-тест в Шанхае, его результат был отрицательным. Всего, по словам Фары, его проверяли в течение года 15 раз, и все его пробы были "чистыми". Спортсмен со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Колумбии заявил, что болденон часто находят в колумбийском мясе.

Ранее стало известно, что Фара пропустит первый в новом году турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии, который стартует 20 января.

Фара и его соотечественник Хуан Себастьян Кабаль делят лидерство в парном рейтинге АТР. Фара за карьеру выиграл 16 турниров в парном разряде, в том числе Уимблдон и Открытый чемпионат США.

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