Ср, 15.01.2020
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  • IKEA отзывает опасный товар: чек для возврата денег не требуется

IKEA отзывает опасный товар: чек для возврата денег не требуется

Ikea отзывает произведенные в Индии термокружки.

ФОТО: Ikea

IKEA призывает всех покупателей термокружки TROLIGTVIS, на которой указано «Сделано в Индии» (Made in India), прекратить ее использование. Последние тесты показали, что в этом товаре миграция химических веществ может превышать допустимые границы.

Ikea отзывает произведенные в Индии термокружки.

ФОТО: Ikea

IKEA призывает вернуть товар в магазин и получить полный возврат уплаченной стоимости товара. Произведенная в Италии термокружка безопасна и отзыву не подлежит. 

Безопасность товаров – главный приоритет IKEA. Все товары этой компании постоянно проходят проверки и должны соответствовать мировым стандартам качества и собственным требованиям.

Недавно компания IKEA получила результаты тестов, в которых указано, что в термокружках, которые были произведены в Индии, уровень миграции дибутилфталата (ДБФ) превышает допустимые границы. IKEA запретила использование фталатов в товарах, которые соприкасаются с едой. Продажа термокружек, произведенных в Индии, приостановлена, и товар отозван с рынка для дальнейшего расследования.

Термокружка TROLIGTVIS.

ФОТО: Ikea

Терокружка TROLIGTVIS продается с октября 2019 года. IKEA призывает всех покупателей кружки TROLIGTVIS, где указано, что она сделана в Индии (Made in India). Вернуть товар в магазин IKEA и получить полный возврат стоимости. Чек для возврата этого товара не требуется.

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