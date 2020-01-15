IKEA отзывает опасный товар: чек для возврата денег не требуется

Ikea отзывает произведенные в Индии термокружки. ФОТО: Ikea

IKEA призывает вернуть товар в магазин и получить полный возврат уплаченной стоимости товара. Произведенная в Италии термокружка безопасна и отзыву не подлежит.

Безопасность товаров – главный приоритет IKEA. Все товары этой компании постоянно проходят проверки и должны соответствовать мировым стандартам качества и собственным требованиям.

Недавно компания IKEA получила результаты тестов, в которых указано, что в термокружках, которые были произведены в Индии, уровень миграции дибутилфталата (ДБФ) превышает допустимые границы. IKEA запретила использование фталатов в товарах, которые соприкасаются с едой. Продажа термокружек, произведенных в Индии, приостановлена, и товар отозван с рынка для дальнейшего расследования.

Термокружка TROLIGTVIS. ФОТО: Ikea