IKEA отзывает опасный товар: чек для возврата денег не требуется

IKEA призывает всех покупателей термокружки TROLIGTVIS, на которой указано «Сделано в Индии» (Made in India), прекратить ее использование. Последние тесты показали, что в этом товаре миграция химических веществ может превышать допустимые границы.
IKEA призывает вернуть товар в магазин и получить полный возврат уплаченной стоимости товара. Произведенная в Италии термокружка безопасна и отзыву не подлежит.
Безопасность товаров – главный приоритет IKEA. Все товары этой компании постоянно проходят проверки и должны соответствовать мировым стандартам качества и собственным требованиям.
Недавно компания IKEA получила результаты тестов, в которых указано, что в термокружках, которые были произведены в Индии, уровень миграции дибутилфталата (ДБФ) превышает допустимые границы. IKEA запретила использование фталатов в товарах, которые соприкасаются с едой. Продажа термокружек, произведенных в Индии, приостановлена, и товар отозван с рынка для дальнейшего расследования.
Терокружка TROLIGTVIS продается с октября 2019 года. IKEA призывает всех покупателей кружки TROLIGTVIS, где указано, что она сделана в Индии (Made in India). Вернуть товар в магазин IKEA и получить полный возврат стоимости. Чек для возврата этого товара не требуется.