Популярность пассажирских поездов выросла вдвое

«Прошедший год стал рекордным во всех отношениях: число пассажиров резко увеличилось, достигнув новых рекордных показателей. Кроме достижения поставленных целей, мы впервые сумели превысить отметку в 8 миллионов человек, ранее ни в один из годов мы не перевозили столько пассажиров», – отметила председатель правления Elron Мерике Сакс.

Всего в прошедшем году было совершено около 8,3 млн поездок, что на 8% больше, чем в 2018 году. Больше всего поездок зафиксировано в октябре – в общей сложности более 730 000. Каждый рабочий день поездами пользуется более 25 000 человек.

Более миллиона поездок совершено в течение 2019 года на линиях Таллинн - Палдиски (1 332 000), Таллинн - Рийзипере - Турба (1 234 000), Таллинн-Тарту (1 215 000), а также Таллинн - Аэгвийду (1 025 000).

«Значительный рост продемонстрировали экспресс-маршруты, при этом число пассажиров на линии Таллинн - Вильянди выросло на 50%, а на линии Таллинн - Нарва – на 40%. Намного больше пассажиров стали отдавать предпочтение поездам в Йыхви, Кивиыли и Раквере. В связи с увеличением спроса мы добавили в направлении Нарвы дополнительный экспресс-рейс. По мере возможностей движение поездов уплотнялось ежегодно, также в дневное время стало больше возможностей добраться поездом до Кейла, Палдиски и Аэгвийду, а благодаря государственным инвестициям появилось железнодорожное сообщение с Турба», – подчеркнула Сакс.

«3 января исполнился год с момента ввода в эксплуатацию билетных автоматов, которыми пользуется более половины пассажиров. Поскольку для нас очень важна информация о заполняемости поездов, призываем всех пассажиров, пользующихся бесплатным проездом, обязательно отмечать свои поездки при входе в поезд, чтобы все они были зарегистрированы. Для этого необходимо действовать так же, как и в общественном транспорте Таллинна – бесплатный билет можно получить, просто проведя картой перед валидатором».

По словам председателя правления Elron, помимо роста числа пассажиров радует и удовлетворенность клиентов: 83% участников опроса считает нас дружелюбными по отношению к клиентам и заслуживающими доверия. Мы благодарим всех пассажиров за выбор быстрого и сберегающего окружающую среду способа передвижения. В этом году мы продолжим заниматься развитием услуги: учитывая полученную от клиентов обратную связь, планируется повысить удобство пользования системой продажи билетов, предложить новые типы билетов и обновить интернет-сайт».