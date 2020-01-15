Десять интерьерных трендов, на которые следует обратить внимание в 2020 году

Дизайнер интерьеров K-rauta Александра Чуфарина знакомит с тенденциями оформления жилья 2020 года.

1. В моде эклектика, то есть сочетание разных стилей, поэтому стоит использовать необычные узоры, яркие цвета и интересные структуры.

2. Очень популярен натуральный и экологичный пробковый материал. Его делают из коры пробкового дуба, причем производство не требует вырубки лесов – кору обрезают с деревьев примерно каждые 9-10 лет, а живут такие деревья до 300 лет. Пробковый паркет сохраняет тепло, хорошо заглушает звуки и вибрацию, что делает его идеальным выбором для многоквартирных домов. Вместе с тем пробка используется уже не только в качестве материала для пола, а также для отделки стен, при изготовлении мебели и элементов интерьера.

3. Также в почете натуральное светлое дерево. Его можно промаслить или слегка покрыть лаком – главное, чтобы результат выглядел так, будто дерево не обработано. Если в последние пять лет ценилась белоснежная мебель в скандинавском стиле, то теперь краску можно снять, подчеркнув оттенок натурального дерева. В Эстонии всегда были популярны дуб, береза ​​и клен.

4. В моде простор и воздушность, которые обеспечивают стекло и другие прозрачные материалы, а также светлые пастельные тона.

5. В 2020 году дизайн мебели и светильников будет преимущественно округлым. Об острых углах на некоторое время можно забыть.

6. Если несколько лет назад в интерьере безоговорочно властвовали шестиугольники, то теперь их заменила рыбья чешуя, стилизованная форма которой используют на керамической плитке, обоях, текстиле и напольных покрытиях. Также в моде предметы из кожи, камня и замши.

7. Цветовая гамма 2020 года разнообразна. С одной стороны, в цене мягкие пастельные тона, например, мятно-зеленый, светло-розовый, ванильно-желтый и карамельно-коричневый, а с другой стороны, по-прежнему в моде темно-зеленый, индиго и бордовый.

8. Вероятно, именно наступающий год металлической крысы ввел моду на металлический блеск – его можно найти в красках, обоях и деталях интерьера.

9. С прошлых лет сохранилась мода на текстиль – фаворитами этого года также являются бархат и плюш, но из-за сложности ухода за ними и высокой цены в эти материалы добавляют синтетику, что делает их более легкими в уходе и более доступными. В результате покупку бархатного дивана теперь можно рассматривать и для дома с маленькими детьми и домашними животными.