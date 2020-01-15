Новый закон не поможет избавиться от арендаторов-клещей

По оценке представителей Эстонского центрального союза собственников, изменение положений арендного законодательства оживит рынок аренды, хотя не будет заниматься проблемами арендаторов-клещей, исходя из которых в 2013 году необходимость менять соответствующие законы вообще попала в повестку дня.

«Если после завершения или расторжения договора арендатор не уходит из жилого помещения, то по-прежнему решать проблему придется в ходе долгого судебного разбирательства», - сказал председатель союза Прийду Пярна.

По его словам, собственники и арендодатели ждут, чтобы законопроект решил бы и эту ограничивающую рынок аренды проблему, и предложил бы возможность освобождения от зловредного арендатора без привлечения судебного исполнителя. В судах можно было бы ввести упрощенное особое производство, определить сроки его ведения или сделать решение арендной комиссии самоуправлений о выселении обязательным для немедленного исполнения.

Ограниченные возможности

«В этом смысле законопроект даже еще больше ограничивает права собственников. А именно, у купившего квартиру человека больше нет прежнего права расторгнуть арендный договор, если эта квартира ему нужна самому для проживания», - сказал руководитель Союза собственников.

То же сказано и в законопроекте, составленном в Министерстве юстиции: в Эстонии жилые помещения главным образом арендуют частные и мелкие инвесторы, которые меньше защищены от рисков и с большей долей вероятности могут в какое-то время нуждаться в арендной площади.

Что меняется? Узаконивается возможность введения договорного штрафа в случае нарушения нефинансовой обязанности, например, если арендатор вопреки желанию собственника берет животное, или курит в квартире.

Стороны могут договориться о ставках пени больше тех, что установлены законом.

Допускается перекладывать на плечи арендатора расходы на улучшение всего здания (например, ремонтный фонд).

Также можно договориться о том, что арендатор обязан устранить связанную с использованием помещения амортизацию или покрыть связанные с этим расходы.

Возникнет возможность требовать больший, чем сейчас, залог, предельная ставка которого связывается с одной месячной средней зарплатой.

В случае ограниченного временем договора разъясняются основания для одностороннего повышения арендной платы. Если увеличенная плана неприемлема, арендатор может расторгнуть договор, а повешение платы исключается до окончания срока действия договора.

Поскольку эстонский рынок аренды по сравнению с другими европейскими странами очень маленький, и его характеризует большое количество арендаторов-частных лиц и маленькая роль институциональных инвесторов, государство хотело бы отдавать большее предпочтение профессиональным арендодателям жилых помещений и рынку с долгосрочными, заслуживающими доверия арендаторами, а также созданию жилого фонда хорошего качества.

Недавно Trigon Capital построил арендный дом Сяэзе в Мустамяэ, по словам руководителя проекта которого Райна Коорта, сейчас законы весьма выгодны для арендатора, поэтому изменения должны оживить рынок аренды.

В то же время, Коорт придерживается одного с Прийду Пярна мнения о том, что у арендодателя должно быть больше возможностей для избавления от арендаторов-клещей: «Сейчас выселение должника из квартиры – это длинный и требующий времени процесс, которым никто не хочет заниматься. Последствием чаще всего являются – квартира в более плохом состоянии и неоплаченная аренда».

Просроченные счета

По его словам, уверенность застройщикам арендных домов прибавляет поправка, позволяющая расторгнуть договор из-за задержки по платежам, которая гарантирует, что в случае несвоевременной оплаты счетов договор можно расторгнуть и избежать большего финансового ущерба.