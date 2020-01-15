Ср, 15.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом

Новый закон не поможет избавиться от арендаторов-клещей

Поправки к закону должны вступить в силу в январе 2021 года.

ФОТО: Toomas Huik

Более чем 20-летний план Министерства юстиции - навести порядок в арендных отношениях - не решит проблемы арендаторов-клещей, хотя во многом именно для этого и начали менять арендные регуляции, пишет Postimees.

По оценке представителей Эстонского центрального союза собственников, изменение положений арендного законодательства оживит рынок аренды, хотя не будет заниматься проблемами арендаторов-клещей, исходя из которых в 2013 году необходимость менять соответствующие законы вообще попала в повестку дня.

«Если после завершения или расторжения договора арендатор не уходит из жилого помещения, то по-прежнему решать проблему придется в ходе долгого судебного разбирательства»,  - сказал председатель союза Прийду Пярна.

По его словам, собственники и арендодатели ждут, чтобы законопроект решил бы и эту ограничивающую рынок аренды проблему, и предложил бы возможность освобождения от зловредного арендатора без привлечения судебного исполнителя. В судах можно было бы ввести упрощенное особое производство, определить сроки его ведения или сделать решение арендной комиссии самоуправлений о выселении обязательным для немедленного исполнения.

Ограниченные возможности

«В этом смысле законопроект даже еще больше ограничивает права собственников. А именно, у купившего квартиру человека больше нет прежнего права расторгнуть арендный договор, если эта квартира ему нужна самому для проживания», - сказал руководитель Союза собственников.

То же сказано и в законопроекте, составленном в Министерстве юстиции: в Эстонии жилые помещения главным образом арендуют частные и мелкие инвесторы, которые меньше защищены от рисков и с большей долей вероятности могут в какое-то время нуждаться в арендной площади.

Что меняется?

  • Узаконивается возможность введения договорного штрафа в случае нарушения нефинансовой обязанности, например, если арендатор вопреки желанию собственника берет животное, или курит в квартире.
  • Стороны могут договориться о ставках пени больше тех, что установлены законом.
  • Допускается перекладывать на плечи арендатора расходы на улучшение всего здания (например, ремонтный фонд).
  • Также можно договориться о том, что арендатор обязан устранить связанную с использованием помещения амортизацию или покрыть связанные с этим расходы.
  • Возникнет возможность требовать больший, чем сейчас, залог, предельная ставка которого связывается с одной месячной средней зарплатой.
  • В случае ограниченного временем договора разъясняются основания для одностороннего повышения арендной платы. Если увеличенная плана неприемлема, арендатор может расторгнуть договор, а повешение платы исключается до окончания срока действия договора.

Поскольку эстонский рынок аренды по сравнению с другими европейскими странами очень маленький, и его характеризует большое количество арендаторов-частных лиц и маленькая роль институциональных инвесторов, государство хотело бы отдавать большее предпочтение профессиональным арендодателям жилых помещений и рынку с долгосрочными, заслуживающими доверия арендаторами, а также созданию жилого фонда хорошего качества.

Недавно Trigon Capital построил арендный дом Сяэзе в Мустамяэ, по словам руководителя проекта которого Райна Коорта, сейчас законы весьма выгодны для арендатора, поэтому изменения должны оживить рынок аренды.

В то же время, Коорт придерживается одного с Прийду Пярна мнения о том, что у арендодателя должно быть больше возможностей для избавления от арендаторов-клещей: «Сейчас выселение должника из квартиры – это длинный и требующий времени процесс, которым никто не хочет заниматься. Последствием чаще всего являются – квартира в более плохом состоянии и неоплаченная аренда».

Просроченные счета

По его словам, уверенность застройщикам арендных домов прибавляет поправка, позволяющая расторгнуть договор из-за задержки по платежам, которая гарантирует, что в случае несвоевременной оплаты счетов договор можно расторгнуть и избежать большего финансового ущерба.

В новом арендном доме вступление закона в силу больших изменений в арендных отношениях не принесет, поскольку предприятие старается писать все пункты договора как можно более четко: «Кроме того, мы очень избирательно относимся к своим арендаторам, то есть, идет серьезная фоновая проверка, так мы пытаемся исключить арендаторов-клещей».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ